3 آلاف ريال غرامة على فاقدي الجواز والهوية والإقامات في السعودية

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أكدت الإدارة العامة للجوازات أن الإبلاغ بفقدان الجواز أو الإقامة حال فقدانها بعد مضي 24 ساعة يعرض صاحبه للغرامة المالية التي تتراوح بين ألف ريال و3 آلاف ريال.

وشددت على ضرورة سرعة إبلاغ المواطنين وكذلك المقيمين بالنسبة لبطاقة “هوية مقيم” قبل مضي الفترة القانونية المحددة بـ 24ساعة.

ودعت الجوازات، جميع المقيمين إلى سرعة تجديد إقامتهم قبل انتهائها بوقت كاف، من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وإتمام عمليَّة التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية.

وأشارت إلى أن من ستنتهي إقامته دون تجديدها في موعدها؛ فلن يتمكن من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة له، وسيتعرض لغرامة قدرها 500 ریال للمرة الأولى، على أن تتضاعف حال تكرارها.