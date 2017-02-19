(البنيان المرصوص) تعلن انتهاء المرحلة الثانية من معركة (الموت ولا المذلة)

ميسرة الزعبي: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص أمس السبت 18 شباط/فبراير، انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من معركة “الموت ولا المذلة” في حي المنشية بدرعا البلد، وكشفت نتائجها.

وأفاد بيان لغرفة العمليات، بأن الفصائل المشاركة في المعركة حققت الأهداف المرجوّة من المرحلتين الأولى والثانية من معركة “الموت ولا المذلة” التي أعلنت عنها كتائب الثوار قبل سبعة أيام، بسيطرتها على كل من الحواجز والنقاط العسكرية التالية:

1- حاجز أبو نجيب

2- كتلة أبنية النجّار

3- النقطة الطبية

4- حاجز مخبز الرحمن

5- خط الدفاع الأول الممثّل بأكثر من 10 أبنية

وأكد مقتل وجرح 100 عنصر من قوات النظام والميليشيات على الأقل، بينهم قيادي إيراني و11 ضابطاً في صفوف قوات النظام على الأقل، بينهم عقيد وعميد، ونُقل معظم الجرحى إلى مستشفيات النظام في مدينة درعا والصنمين وإزرع ودمشق.

وعلى مدار سبعة أيام من المعركة، دمّرت الفصائل المشاركة دبابتين من طراز T55 وعربتين مجنزرتين ورشاشين 23 مضاد للطائرات وتركس مجنزر، كما استولت على أسلحة وذخائر متنوعة من المواقع العسكرية التي سيطرت عليها داخل حي المنشية.

وأوضح البيان أن هجوم الفصائل المعاكس على حي المنشية، جاء ردّاً على خروقات النظام في مدينة درعا، ومحاولته السيطرة على مناطق محيطة بحي المنشية ومعبر درعا القديم الحدودي مع الأردن، في الوقت الذي استمرت فيه قوات النظام بقصف أحياء المدينة ومناطق أخرى من المحافظة.

وأشار إلى أن الطيران الروسي شنّ أكثر من 300 غارة جوية على مناطق عدة في درعا، أبرزها درعا البلد في المدينة، وذلك منذ بدء معركة “الموت ولا المذلة”، معظمها استهدفت مناطق سكنية.