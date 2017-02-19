استدعاء عارضة خاطرت بحياتها من ناطحة سحاب بدبي

جاء ذلك على خلفية قيام العارضة الروسية الشابة بنشر فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع (انستغرام)، تظهر فيه وهي تحاول بمساعدة آخر تسلق لبرج كيان (إنفينيتي) الشاهق في دبي المؤلف من 73 طابقا بارتفاع 306 أمتار ثم تتدلى إلى الأسفل بطريقة مخيفة جداً قد تودي بحياتها.

وعلقت الفتاة باللغة الروسية في اسفل الفيديو: (حتى الآن غير قادرة على تصديق أنني قمت بهذا الفعل وفي كل مرة أرى فيها الفيديو أشعر أن يداي تعرقان).

وقال اللواء خليل المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي لصحيفة الاتحاد الإماراتية أن ما فعلته الشابة الروسية يشكل خطراً على حياتها ويصنف ضمن الهوايات الخطرة، مؤكداً أن هدف شرطة دبي ليس محاسبة الآخرين ومنعهم من ممارسة هواياتهم، ولكن الهدف الأول هو حماية أرواح الناس وخصوصاً الشباب، حتى لا يقلدها أحد منهم.

ونوه مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي أيضاً بضرورة عدم ممارسة الهوايات الخطرة من دون تأمين كافة وسائل الأمن والسلامة مع الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة.

وأشار المنصوري إلى أن شرطة دبي وجهات متخصصة في الإمارة لديها كوادر مدربة لتأمين محبي تلك الهوايات بشرط أن يتم الإخطار المسبق لتلك الجهات لاتخاذ إجراءاتها التأمينية للحفاظ على حياتهم، وتوفير كل الإمكانات التي تعمل على استمتاعهم بهواياتهم، رافضاً أن يقدم أي شخص على تنفيذ فعل خطر لأجل المتعة بطريقة قد تودي بحياته.