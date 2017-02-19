(قدري جميل) يعلن انسحاب منصة موسكو من محادثات جنيف

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أعلن رئيس منصة موسكو المعارضة والأمين العام لحزب الإرادة الشعبية قدري جميل “عدم مشاركة المنصة في محادثات جنيف القادمة بشأن سورية”.

جاء ذلك خلال مداخلةٍ تلفزيونيةٍ لـ “جميل” مع قناة روسيا اليوم أمس السبت 18 شباط/فبراير، مبرراً قراره بأن المبعوث الأممي إلى سورية ستافان ديمستورا “لم يلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2254 حول تشكيل وفد المعارضة”.

وكان دي ميستورا كلف من قبل الأطراف بتسمية أعضاء وفد المعارضة الموحد المغادر إلى جنيف للحوار مع وفد النظام في الجولة الرابعة من هذا المؤتمر في 23 شباط الجاري.

وقال جميل إن شرط منصة موسكو، الوحيد للعدول عن هذا القرار هو الالتزام بقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى أنهم سيلجؤون إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرعاة الدوليين وعلى رأسهم موسكو وواشنطن للتدخل لإصلاح هذا المسار.

ورأى جميل أن محادثات جنيف لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة، التي طرحها دي ميستورا، وقال جميل: “اعتراضنا هذا لا يعني رفضنا لجنيف”، وأعرب عن مخاوفه من أن يغلق الطريق أمام الحل السياسي ما سيتسبب باستمرار نزيف الدم السوري.

وأشار جميل إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سبق وأن أكد على أهمية أن يشمل وفد المعارضة كلا من “منصة موسكو” و”منصة القاهرة” و”أستانا” ومعارضة الرياض وحميميم وكذلك الأكراد.

وأكد جميل أن “محادثات جنيف لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة التي طرحها دي ميستورا”، قائلاً إن وفد الرياض “خرج عن مضمون القرار”.