(الجبهة الجنوبية) تأمر بإغلاق الطريق الوحيد إلى حوض اليرموك

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أصدرت الجبهة الجنوبية اليوم الأحد (19 شباط/فبراير) بياناً فررت بموجبه إعلاق معبر منطقة (حوض اليرموك) الذي يربط بين مناطق كتائب الثوار بريف درعا الغربي ومناطق سيطرة جيش خالد المرتبط بتنظيم (داعش) في منطقة (حوض اليرموك).

البيان موقع من المقدم (نجم أبو المجد) قائد عمليات حوض اليرموك بالجبهة الجنوبية برر هذا القرار بـ “الخروقات والتجاوزات التي تمت أثناء عملية فتح معبر تسيل وتسهيل عمليات الدخول والخروج من حوض اليرموك”.

وأكد البيان أيضاً مصادرة مادة الخبز من قبل “جيش خالد” وإهانة رؤساء المجالس المحلية داخل الحوض ومصادرة مستودعات من وقود وقمح ومواد إغاثية.

واستثنت الجبهة الجنوبية في بيانها الحالات الإنسانية المتفق عليها، و “بالتنسيق مع رئيس المجلس المحلي لحوض اليرموك السيد أبو رئيف بعد أعلامنا مسبقا”.

وكانت الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر أعادت فتح الطريق المؤدي إلى “حوض اليرموك” في شهر كانون الثاني/يناير الماضي عقب فترة إغلاق استمرت لنحو شهرين، وهو يعتبر شريان الحياة الوحيد للمدنيين في منطقة (حوض اليرموك) لاسيما مع منع جيش خالد بيع الخبز للأهالي وحصره بمقاتليه وأسرهم.