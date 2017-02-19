الجيش التركي: 12 قتيلاً من (داعش) في مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، عن مقتل 12 عنصراً من تنظيم “داعش” خلال المعارك التي تخوضها غرفة عمليات “درع الفرات”، السبت، في مدينة الباب بريف حلب، في وقتٍ شهدت فيه المدينة انخفاضاً في وتيرة الاشتباكات بين الطرفين.

وأشار بيانٌ للجيش التركي أن قواته البرية استهدفت بالأسلحة الثقيلة 41 هدفًا لـ”داعش” في مدينة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا، موضحاً أن مقاتلات تابعة لقيادة القوات الجوية التركية استهدفت 11 هدفًا للتنظيم في المدينة، بينها سيارة مفخخة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأناضول إلى مقتل 12 عنصراً من “داعش” جراء القصف البري والجوي، بينهم أربعة قُتلوا في غارات لمقاتلات التحالف الدولي.

في المقابل، أشارت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” إلى أنّ المقاتلات التركية شنت ستّ غارات جوية على المدينة، كما سقطت 50 قذيفة على المدينة يوم أمس، دون أن تورد أنباء عن سقوط ضحايا سواء من المدنيين أو من عناصر التنظيم.