انتحاريٌّ يفجّر نفسه في المكتب الأمني لمدينة نوى في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

فجّر انتحاري نفسه اليوم الاحد 19 شباط/فبراير أمام المكتب الأمني لمدينة (نوى) غرب درعا، ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال الناشط أحمد الديري لـ “كلنا شركاء” أن انتحارياً يركب دراجة نارية تمكن من الدخول إلى المكتب الأمني بمدينة (نوى) وتفجير نفسه، مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص على الفور عرف منهم “شادي ابو رجب” و”نبيل الجاندي”، بالإضافة لوجود جثة مجهولة، وستة مصابين نتيجة عملية التفجير، معظمهم بوضع حرج.

وأضاف أن عملية اليوم كانت مشابهة لما جرى في مخفر مدينة (انخل) نهاية شهر أيلول/سبتمر الماضي عندما فجر انتحاري نفسه داخل المخفر أثناء اجتماع لعدد من الفاعليات الثورية بمحافظة درعا، وقد تسبب التفجير وقتها بمقتل 14 شخص وإصابة العشرات، وتبنى تنظيم (داعش) حينها العملية.

على صعيد آخر واصلت قوات النظام استهداف المناطق المحررة من محافظة درعا، بحسب الناشط “عبد الرحمن الزعبي” الذي قال لـ “كلنا شركاء” إن مروحيات النظام استهدفت منطقة (غرز) شرق درعا بأربعة براميل متفجرة، كما استهدف الطيران الحربي الروسي بلدة (نصيب) شرق درعا مما تسبب بمقتل أربعة مدنيين من ريف دمشق نازحين إلى البلدة.

وكانت ناشطو درعا وثقوا استهداف المدن و البلدات المحررة بأكثر من 300 غارة من الطيران الروسي و أكثر من 75 برميل متفجر خلال أسبوع، وذلك بالتزامن مع المعارك الدائرة بحي المنشية.