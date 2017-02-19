(شبّيحة) السويداء يعتدون على شرطتها ويهرّبون سجيناً

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

أقدم عدد من عناصر الميليشيات المسلحة الموالية في السويداء على قطع الطريق على عناصر من شرطة مدينة شهبا بريف المدينة وأعتدوا عليهم بالضرب بغية تهريب موقوفٍ كانت تقتاده الشرطة إلى السجن على خلفية اتهامه بقضية شرطة.

وأشارت مصادر موالية للنظام إلى أن العناصر المعتدين كانوا مسلحين بالبنادق والمسدسات والقنابل اليدوية، وقاموا بتهريب أحد المتهمين بالسرقة قبل صعوده إلى سيارة الضابطة لترحيله إلى السجن، وبقيت سلطات النظام ووسائل إعلامه متحفظة على الحادثة التي وقعت قبل أيامٍ في المدينة ذات الغالبية الموالية للنظام.

وشدد موقع “صاحبة الجلالة” الموالي للنظام على أن هذه الحادثة ليست الأولى التي يعتدي فيها “الشبيحة” على المجمع الحكومي أو أحد أركانه في مدينة شهبا التي يزيد عدد سكانها عن الخمسين ألف نسمة، واشتهرت خلال الثورة بوجود “عدد من عصابات السلب والسرقة والتهريب وحاملي السلاح”، بحسب المصدر.

وكان قاضٍ في محكمة المدينة أصدر قراراً بتوقيف “رفيق عادل صالحة”، وهو صاحب محل موبايلات، لشرائه هاتفاً مسروقاً، حيث قامت دورية بجلب المتهم إلى المجمع الحكومي الذي يضم قيادة المنطقة ومخفر الشرطة.

وعندما قامت الدورية بسوق المتهم إلى سجن البلدة لترحيله إلى السجن المركزي في مدينة السويداء قام ثلاثة شبان مسلحين بالمسدسات ويرتدون اللباس المدني لمحاولة إعاقة عملية السوق، وتبعهم ثلاثة أشخاص حيث قام أحدهم بمغافلة الدورية وسحب الموقوف والهروب به باتجاه الشارع العام، ولجوئه إلى منزل أحد الأهالي في المدينة، وقد حاول رئيس الدورية جلب المتهم من البيت الذي لجأ إليه، غير أن صاحبه اعتبر ذلك تعدياً على حرمة المنزل وسط تجمع كبير لأقربائه وأصدقاء المتهم.

وبعد ملاسنات حادة وشتم للدورية تصاعد الموقف للضرب المبرح لأفراد الدورية، وسط إطلاق نار في الهواء، ووجود قنبلة يدوية بيد أحد الشباب، حيث تم إسعاف أفراد الدورية وهروب الموقوف، وإحالة عناصر الشرطة المصابين إلى المستشفى، وكان بينهم ضابطٌ برتبة نقيب.

وكان ناشطو شبكة “السويداء 24” أشاروا في وقتٍ سابقٍ إلى أن “صالحة” استطاع الهرب من عناصر الشرطة قرب المجمع الحكومي أثناء اقتياده واحتمى بمنزل أحد الأهالي في المنطقة، وعند محاولة العناصر اقتحام المنزل دار عراك بين العناصر وبعض الشبان انتهى بانسحاب عناصر الشرطة.