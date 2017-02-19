(الوطني الكردي): لن نلتزم بأية وثيقةٍ لا تلبي تطلعات الشعب الكردي

رزان العمر: كلنا شركاء

أكد المجلس الوطني الكردي عدم تأييده أو التزامه بأية وثيقة أو تصور سياسي لا يلبي تطلعات الشعب الكردي وباقي المكونات الأخرى في سوريا، وأشار إلى أنه يرى الحل الأمثل لسوريا المستقبل هو تبني الدولة الاتحادية المتعددة الأعراق والأديان، وفصل الدين عن الدولة.

وجاء ذلك في بيان للمجلس الوطني الكردي، نشره موقع “يكيتي ميديا” اليوم الأحد، أشار فيه إلى أنه سعى منذ بداية الثورة لحل سياسي سلمي يلبي أهداف الثورة بإنهاء النظام الشمولي الاستبدادي، وبناء الدولة الاتحادية وإقامة النظام الديمقراطي والتأكيد على حيادية الدولة.

وأضاف بأن “الرؤية التي سميت بـ (الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا)، والتي طرحتها الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماع لندن في أيلول عام ٢٠١٦، لا تنسجم مع طبيعة المجتمع السوري المتعدد الأعراق والأديان، وإن ما جاء فيها من مبادئ لا تؤمن المشاركة العادلة في السلطة والثروة، بل وتعطي للأكثرية حق اتخاذ القرارات في المجالات التشريعية والتنفيذية”، مؤكداً “عدم التزامه بهذه الرؤية، وطالب بتعديلها رسميا عبر رسالة وجهتها للهيئة العليا للمفاوضات بتاريخ ٦ / أيلول / ٢٠١٦، وبما يلغي البنود المذكورة والتي تتنافى مع تعددية المجتمع السوري ومبدأ التشاركية، لكنها أبقتها وإلى يومنا هذا دون تعديل”، بحسب البيان.

وفي ختام بيانه، أكد المجلس الوطني الكردي على “عدم تأييدنا أو التزامنا بأية وثيقة أو تصور سياسي لا يلبي تطلعات الشعب الكردي في سوريا وباقي المكونات الأخرى والذي نرى بأن الحل الأمثل لسوريا المستقبل هو تبني الدولة الاتحادية المتعددة الأعراق والأديان، وفصل الدين عن الدولة”.