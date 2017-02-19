ناشطون: أسر مسؤول تجنيد الشباب الأوروبي في (داعش)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكد ناشطون وقوع المسؤول عن تجنيد الشباب الأوروبي في صفوف تنظيم “داعش” أسيراً بقبضة الفصائل المشاركة في عملية (درع الفرات)، وذلك قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأفادت تنسيقية مدينة الباب وضواحيها، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات الجيش الحر أسرت اليوم الأحد (19 شباط/فبراير) مسؤول تجنيد الشباب الأوروبي في تنظيم “داعش”، والقائد العسكري في التنظيم، المدعو “جوناثان جيفري”، والملقب بـ (أبو إبراهيم الفرنسي).

وأشارت إلى أنه تم أسر “جيفري” قرب مدينة الباب التي تشهد معارك عنيفة بين الفصائل المشاركة في عملية (درع الفرات) وتنظيم “داعش”، ونشرت صورة للأسير، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من فصائل (درع الفرات)، حتى حين تحرير هذا الخبر.

وكانت أعلنت قوات الجيش الحر إرسال تعزيزات جديدة إلى مدينة الباب قبل يومين لاستكمال السيطرة على المدينة التي تعد أهم مواقع التنظيم في ريف حلب.

وأعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، عن مقتل 12 عنصراً من تنظيم “داعش” خلال المعارك التي تخوضها (درع الفرات)، أمس السبت، في مدينة الباب بريف حلب، في وقتٍ شهدت فيه المدينة انخفاضاً في وتيرة الاشتباكات بين الطرفين.

في المقابل، أشارت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” إلى أنّ المقاتلات التركية شنت ستّ غارات جوية على المدينة، كما سقطت 50 قذيفة على المدينة يوم أمس، دون أن تورد أنباء عن سقوط ضحايا سواء من المدنيين أو من عناصر التنظيم.