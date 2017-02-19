قوات النظام تستهدف قافلة مساعداتٍ وتمنعها من دخول حي الوعر بحمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

منعت قوات النظام المحاصرة لحي الوعر في مدينة حمص، دخول قافلة مساعدات أممية إلى الحي اليوم الأحد (19 شباط/فبراير)، وذلك باستهدافها بالقناصات، ما أوقع جريحاً في صفوف المدنيين.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات النظام استبقت دخول قافلة المساعدات إلى حي الوعر باستهدافها الحي بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وبعد وصول وفد الأمم المتحدة إلى داخل الحي، وإصراره على إدخال المساعدات، استهدفت قوات النظام الوفد والمدنيين، ما تسبب بإصابة مدني بجروح، ما اضطر الوفد والقافلة إلى العودة من حيث أتوا، وأكد ناشطون أن قوات النظام هددت باستهداف أية سيارة مساعدات ستدخل الحي المحاصر.

ويذكر أن الحي المحاصر يتعرض منذ 13 يوماً لحملة قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيفة، خلفت 23 قتيلاً وأكثر من 150 مصاباً في صفوف المدنيين، في ظل حصار مطبق على الحي أدى لنفاد المواد الغذائية والطبية من الحي، والذي بات على شفى كارثة إنسانية.