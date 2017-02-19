أردوغان: (درع الفرات) ستتجه إلى منبج ثم الرقة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن عملية “درع الفرات” في شمالي سوريا ستُستكمل في المرحلة القادمة متجهة نحو مدينة منبج، ومنها إلى محافظة الرقة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، في معرض تقييمه لمستجدات عملية “درع الفرات” التي أوشكت على تحرير مدينة الباب بريف حلب من تنظيم “داعش”، بحسب وكالة الأناضول.

وقال أردوغان “بعد هذه المرحلة سنتجه نحو منبج (الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي)، وفي حال توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي والسعودية وقطر سننتقل إلى تطهير الرقة من قطيع القتلة المسمى داعش”.

وكانت الميليشيات المنضوية في تحالف (قوات سوريا الديمقراطية) سيطرت قبل أشهر على مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بعد معارك استمرت نحو شهرين بمساندة التحالف الدولي، والذي يساند أيضاً هذه القوات في عمليةٍ واسعةٍ في ريف الرقة، تهدف إلى السيطرة على المدينة التي تعتبر أهمّ معاقل “داعش” في سوريا.