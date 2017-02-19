(حزب الله) ينعى قتيله الرابع بدرعا منذ بدء معركة (الموت ولا المذلة)

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت ميلشيا حزب الله اللبناني مساء أمس السبت 18 شباط/فبراير، المقاتل في صفوفها “زكريا علي بلوط”، والذي لقي مصرعه في الاشتباكات مع كتائب الثوار في حي المنشية بدرعا البلد.

وقال الناشط محمد المقداد لـ “كلنا شركاء”، إن قتيل ميلشيا (حزب الله) “علي بلوط” ينحدر من مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، وقد لقي مصرع خلال مشاركته القتال إلى جانب قوات النظام في حي المنشية أمس.

وأشار إلى أن “علي بلوط” يُعد القتيل الرابع لميليشيا (حزب الله)، الذي يقلى مصرعه في الاشتباكات مع كتائب الثوار في مدينة درعا منذ بدء معركة (الموت ولا المذلة) في حي المنشية، بعد أن نعت الميليشيا في وقت سابق كلاً من (حسن حيدر ـ علي الجوفي ـ سامر مرجي)، وجميعهم من أبناء مدينة بصرى الشام.

وأضاف المقداد: “كان ملاحظاً زج ميليشيا حزب الله بمقاتليها السوريين على الخطوط الأولى للاشتباكات، وذلك بإشراف ضباط من ميلشيا الحرس الثوري الإيراني، والتي بدورها نعت قبل أيام القيادي الرائد (مصطفى زال نجاد)، الذي لقى مصرعه في الاشتباكات مع كتائب الثوار في حي المنشية”.

ويشار إلى أن غرفة عمليات البنيان المرصوص أعلنت أمس السبت، انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من معركة (الموت ولا المذلة) في حي المنشية بدرعا البلد، بعد أن سيطرت على كل من (حاجز أبو نجيب، كتلة أبنية النجّار، النقطة الطبية، حاجز مخبز الرحمن، خط الدفاع الأول الممثّل بأكثر من 10 أبنية)، وقتل وجرح 100 عنصر من قوات النظام والميليشيات على الأقل، بينهم قيادي إيراني و11 ضابطاً في صفوف قوات النظام على الأقل، بينهم عقيد وعميد، بحسب بيان لغرفة العمليات.