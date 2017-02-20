وفد الفصائل إلى (أستانة): خروقات النظام وحلفائه تعطينا الحق بالرد المفتوح

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكّد وفد قوى الثورة السورية العسكرية في محادثات أستانة، أن استمرار النظام وحلفائه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة الثوار، يعطي الفصائل الحقّ بالردّ المفتوح على كل اعتداء.

وأفاد بيان لوفد الفصائل المشاركة في محادثات أستانة، نشرته اليوم الأحد (19 شباط/فبراير)، بأن روسيا فشلت فيما التزمت به من وعود لوقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين وفلك الحصار.

وأشار البيان إلى أن خروقات النظام وحلفائه لاتفاق وقف إطلاق النار شمل كلاً من محافظة حمص وحي الوعر وريف حمص الشمالي، ومحافظة درعا، وأحياء القابون وبرزة في العاصمة دمشق، ومدينتي حرستا ودوما بريف دمشق، وإدلب وحماة والساحل السوري.

وحذرت الفصائل في بيانها من أن الخروقات تقوّض مشروع وقف إطلاق النار، وتجهز على فرص الحل السياسي، وتعطي الحق للفصائل الثورية بالرد المفتوح على كل اعتداء يجري من قبل النظام وحلفائه على الشعب السوري.

وأكدت الفصائل في ختام بيانها أن سعيها لوقف إطلاق النار ليس من ضعف وإنما حقناً للدماء ورفعاً لمعاناة الشعب، مشيرة إلى أن الحرب فرضت عليها وأنها على أتم استعداد لها، بحسب البيان.