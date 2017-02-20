ضحايا بقصفٍ جويٍ ومدفعيٍ استهدف مدينة دوما

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قضت امرأة وطفلة، وأصيب مدنيون آخرون بجروح، يوم الأحد (19 شباط/فبراير)، جراء غارات جوية، وقصف مدفعي عنيف استهدف مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة.

وأفادت مديرية الدفاع المدني في ريف دمشق، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطيران الحربي شنّ ست غارات جوية مستهدفاً المدنيين في مدينة دوما والأحياء السكنية فيها، كما استهدفت قوات النظام وميليشياته المدينة بقذائف مدفع 57مم.

وأشارت إلى أن القصف المكثف على دوما تسبب بمقتل امرأة وطفلة، هما (رفيدة عبد الكريم لبنية، الطفلة مرام أحمد عباس)، وإصابة آخرين بجروح، وقد عملت فرق الدفاع المدني على إخلاء الجرحى من الأماكن المستهدفة إلى المراكز الطبية، ونقل المدنيين إلى مناطق آمنة.

ولم يقتصر القصف على مدينة دوما، فقد تعرضت أحياء مدينة حرستا السكنية في الغوطة الشرقية لقصف بقذائف الهاون أسفر عن أضرار مادية جسيمة، دون ورد أبناء عن سقوط ضحايا.

كما تعرضت بلدتي مضايا وبقين المحاصرتين في ريف دمشق لقصف مدفعي وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة على منازل المدنيين، تسبب بمقتل رجل مسن يدعى “محمد عبد الله عواد”، وإصابة طفل في بلدة بقين برصاص أحد قناصي الحواجز المحيطة بالبلدة.