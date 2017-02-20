(نصر الله) يزور (بشار الأسد) سراً في دمشق

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كشفت مصادر إعلام لبنانية، أن الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني “حسن نصر الله”، زار قبل أسابيع “بشار الأسد” في العاصمة دمشق.

ونقل موقع “لبنان 24” عمّا قال إنها “مصادر مطلعة”، تأكيدها زيارة الأمين العام لميليشيا حزب الله “حسن نصر الله” للعاصمة السورية دمشق قبل أسابيع.

وأوضحت المصادر أن “نصر الله”، وخلال زيارته إلى دمشق، زار بعض مراكز ميليشيا حزب الله، واطلع على بعض التفاصيل عن قرب، كما التقى عدداً من المسؤولين السوريين، على رأسهم “بشار الأسد”.

وكان “نصر الله” قد توجه سابقاً إلى منطقة القصير في ريف حمص قبل بدء المعركة فيها ضد الثوار، وسيطرة ميليشيا حزب الله عليها، غير أنه من غير المعروف ما إذا كان قد زار الداخل السوري قبل هذه الزيارة، بحسب المصادر.

ولم تذكر المصادر مدة الزيارة التي أجراها الأمين العام لـ (حزب الله) لدمشق، لكنها رجحت أنها لم تتجاوز الـ 24 ساعة وذلك بسبب الأوضاع الأمنية، في حين لم تذكر المصادر ما دار بين “نصر الله” و”بشار الأسد” خلال لقائهما، وبماذا تباحثا.