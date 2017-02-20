(غضب الفرات) تسيطر على 4 قرى شمال شرق الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، أمس الأحد 19 شباط/فبراير، سيطرتها على أربع قرى في ريف الرقة الشمالي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأفادت ميليشيات سوريا الديمقراطية، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مقاتلي ومقاتلات غرفة علميات (غضب الفرات)، سيطروا أمس على قريتي نوفل وعزيز في الجهة الشمالية الشرقية للرقة، بعد ساعتين من الاشتباكات مع تنظيم “داعش”، وذلك في الخطوة الثانية من المرحل الثالثة لحملة غضب الفرات.

كما سيطرت (سوريا الديمقراطية) على قريتي فتاتيش وبير شماري أمس الأول، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، قُتل خلالها أربعة من عناصر الأخير في قرية بير شماري، إلى جانب استلاء عناصر (سوريا الديمقراطية) على الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

وكانت غرفة عمليات (غضب الفرات) أعلنت يوم الأحد 12 شباط/فبراير، سيطرتها على 98 قرية في ريف الرقة الشمالي الشرقي، خلال تسعة أيام من المعارك المستمرة ضمن المرحلة الثالثة من العملية التي تهدف إلى طرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة، وذلك بمساندة مجموعات عسكرية مختصة من قوات التحالف الدولي على أرض المعركة، وبدعم فعال لطائراتها.