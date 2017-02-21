عودة رئيس رابطة مشجعي (الزوراء) العراقي بعد اختفائه في سوريا

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عاد أمير المالكي، رئيس رابطة مشجعي نادي “الزوراء” العراقي، إلى العراق أول أمس، الجمعة 17 شباط، بعد شهرين على اختفائه في سوريا.

وذكرت الرابطة، عبر صفحتها في “فيس بوك”، أن المالكي كان في زيارة لمقام “السيدة زينب” في ضواحي دمشق، كانون الأول 2016، حين انقطع الاتصال به.

وأوضحت أن مجموعات مسلحة لم تسمها اختطفته، وأطلقت سراحه مؤخرًا لقاء فدية مالية، مشددة على أنه لم يكن يقاتل في سوريا كما يشاع.

لكن المالكي كان قد نشر، عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك”، صورة له، ظهر فيها بلباس عسكري عليه شعار “سريا السلام”، وهي ميليشيا تنتمي إلى “الحشد الشعبي” العراقي.

المالكي، يترأس رابطة مشجعي فريق “الزوراء” العراقي لكرة القدم منذ عام 2015، ويلقب بـ “أبو محمد الصدر”، وقتل شقيقه في مواجهات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق قبل أشهر.

وتقاتل ميليشيات عراقية في سوريا إلى جانب قوات الأسد، تنتمي جميعها إلى “الحشد الشعبي” المدعوم من إيران، وكان لها دور كبير في معارك حلب وريفها.