للحفاظ على أموالك.. تجنب هذه الأخطاء البشرية الثمانية

ويقول علماء النفس وخبراء السلوك إن ثروات غالبية الناس مهددة بالتدمير بسبب أخطاء بشرية، من الصعب تجنبها، وفيما يلي بعضها:

1- “صياد” الصفقات: يحذر الخبراء من اتباع نصائح “صيادي الصفقات”، حيث غالبا تكون نصائحهم مغلوطة وغير نافعة، وينصحون بدراسة مشروعك بنفسك وعدم الاعتماد على أي شخص.

2- الأفكار السلبية: يميل الناس إلى التركيز على الخسائر بدلا من المكاسب والأرباح. التركيز على الخسائر يعني أنه يمكن أن تفوت على نفسك فرصة استثمارية ناجحة.

3- تضييع الفرص: بسبب نفس الخطأ السابق (التركيز على الخسائر) قد يجعل المستثمرين يغيرون خططهم بسرعة، والسرعة تعني عدم أخذ الوقت الكافي لدراسة الخطة الجديدة.

4- المقامر: لا يجب على المستثمر أن يكون مقامرا، لأنها سمة مؤثرة جدا في مجال الاستثمار، خاصة وأنها لا تعتمد سوى على الحظ.

5- الانحياز: يحب الناس أن يثبتوا أنهم على صواب، وبالتالي يبحثون على معلومات تدعم نظرياتهم، وهو ما يجعلهم يقعون في فخ “الانحياز”، ويضيعون على أنفسهم معلومات أخرى، قد تفيدهم في استثمارهم.

6- المستثمر جائع: عندما نكون جائعين نتخذ قرارات متهورة، دائما تأكد أنك لست في عجلة وأعطي لنفسك متسعا من الوقت حتى تتخذ القرار الصحيح.

7- تستثمر من أجل لا شيء: تدفع شركات التمويل الناس إلى تجميد جزء من أموالهم من أجل الاستفادة منها بعد التقاعد، وهذا يعني أن هؤلاء الناس ضيعوا على أنفسهم فرصة استثمار ذلك الجزء من الأموال في أشياء قد تعود عليهم بالنفع بعد تقاعدهم.

8- المستثمر المغرور: المغرور دائما يقدر نفسه أكثر من الآخرين ويعتبر آراءهم غير نافعة وأنهم لا يعرفون أحسن منه. ويحذر الخبراء من خطورة هذه الثقة المفرطة التي تؤدي إلى خسارات جسيمة.