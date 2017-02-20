ترامب يتعهد مجددا بمناطق آمنة في سوريا

كلنا شركاء: الجزيرة

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهده بإقامة مناطق آمنة في سوريا كي لا يضطر اللاجئون لمغادرة بلادهم، مشيرا إلى أن دول الخليج ستتحمل تكلفتها.

وتابع ترمب أن اللاجئين سيتمكنون من العيش في هذه المناطق بأمان، مضيفا أن هذا من شأنه إبقاء الأشخاص الذين ربما يكونوا إرهابيين أو يريدون إلحاق الضرر بالبلاد خارج الولايات المتحدة.

وقال ترمب -في خطابه بولاية فلوريدا أمام أول مهرجان شعبي لأنصاره منذ توليه الرئاسة- “نحن نريد أشخاصا يفيدون بلادنا.. نحن لا نريد أشخاصا من ذوي الأفكار السيئة”.

وفي وقت سابق حذرت روسيا ترمب من عواقب خطته لإقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا، في حين قالت تركيا إنها تدعم إقامتها وتنتظر أن تصبح واقعا.

من ناحية أخرى، دافع ترمب عن قراراته المتعلقة بحظر دخول رعايا سبع دول مسلمة. وأكد أنه سيقضي على تنظيم الدولة الإسلامية، وأن هناك خطة يجري إعدادها بهذا الشأن من قبل وزارة الدفاع.

وتعهد ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك وبترحيل من وصفهم بـ”المجرمين” خارج البلاد.

وجدد ترمب هجومه الحاد على وسائل الإعلام، وقال إنها تنقل الأكاذيب وتتجنب نقل الحقيقة خصوصا حينما يتعلق الأمر بأخبار إدارته.

ونظم المهرجان تحت شعار “لنجعل أميركا عظيمة مجددا”، وتزامن مع مظاهرة احتجاجية ضد سياساته نظمت قرب مكان انعقاد المهرجان.