بالصور.. 4 مسلسلات سورية تسعى للتفرد في رمضان 2017

كلنا شركاء: ربى الحايك- إرم نيوز

تقدم الدراما السورية في رمضان 2017، عدة أعمال، سعى القائمون عليها للتفرد والاختلاف، في ظل الظروف الإنتاجية والتسويقية الصعبة التي تمر بها منذ بدء الأزمة السورية.

وأمام متابعتنا في “إرم نيوز” لهذه الأعمال، رصدنا وجود مسلسلات ستحمل موضوعات مختلفة وجديدة وغير مألوفة، وربما تقدمها الدراما السورية وتتناولها لأول مرة عبر تاريخها الطويل.

سايكو

يواصل فريق عمل مسلسل “سايكو”، من تأليف أمل عرفة وزهير قنوع وإخراج كنان صيدناوي وإنتاج شركتي “زوى” و “الأمل”، ومن بطولة النجمة أمل عرفة، تصوير مشاهد العمل، الذي تقدم فيه “عرفة” خمس شخصيات مختلفة هي “حكمت، ناجية، نجدت، وصال، دلال”.

وتنتمي هذه الشخصيات إلى عائلة واحدة تضم توأمًا وعمتين وجدة، في مغامرة يراهن بها صنّاعها على نجومية عرفة ونجاحها وقدرتها على تقديم كل ما هو مختلف، كما أن هذه الشخصيات ستجتمع في مشاهد كثيرة ضمن العمل.

و”سايكو”، هو مسلسل أكشن كوميدي، يتحدث عن الزمن الحالي بطريقة كوميدية تنبع من الأحداث دونما تكلف أو تهريج.

ويضم العمل إلى جانب أمل عرفة، أيمن رضا، فادي صبيح، ماريو باسيل، رولا شامية، نظلي الرواس، محمد قنوع، علاء قاسم، طارق تميم، ليث المفتي، وغيرهم من فناني سوريا ولبنان.

وردة شامية

سيشهد جمهور الدراما السورية، عملًا بيئيًا مختلفًا عن كل الأعمال التي قدمتها أعمال البيئة الشامية في مسلسل “وردة شامية”، من تأليف مروان قاووق وإخراج تامر اسحق وإنتاج شركة “غولدن لاين” وبطولة النجمتين شكران مرتجى وسلافة معمار.

ويعتبر هذا العمل الأول الذي يتناول البيئة الشامية مقدِّمًا البطولة النسائية المطلقة، كما أن مضمونه يدور في فلك الجريمة والقتل والشرور، حيث تجسد الفنانتان معمار ومرتجى شخصيّتي “وردة و شامية” الشقيقتين اللتين تدفعهما ظروفهما في الحياة إلى التوجه نحو الجريمة كأحد الحلول المتاحة أمامهما.

الرابوص

ستقدم الدراما السورية أيضًا مسلسلًا أحد أبرز محاوره هو الرعب، حيث سيتابع الجمهور مسلسل “الرابوص” من تأليف سعيد حناوي وإخراج إياد نحاس وإنتاج شركة “زوى”.

ويتطرق العمل إلى قصص وحكايا تتعلق بالأشباح والجن، التي تشكل أحد الخطوط والمحاور الرئيسية في العمل.

ويتناول “الرابوص” مختلف قضايا الحياة الاجتماعية، والواقعية المعاشة مضافًا إليها عنصري التشويق والرعب.

يشارك في بطولة “الرابوص”، عدد من الفنانين منهم بسام كوسا، محمد حداقي، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، رنا شميس، عمار شلق، بيير داغر، ضحى الدبس، نظلي الرواس، وغيرهم.

طلقة حب

ستقدم الدراما السورية أيضًا في العام الجاري، مسلسلًا ينتمي إلى الخيال العلمي، وهو موضوع جديد على الدراما السورية، يُقدم عبر مسلسل “طلقة حب”، من تأليف وإخراج مظهر الحكيم وإنتاج مؤسسة الحكيم للإنتاج الفني.

يتحدث العمل عن ولادة طفل يتعرض لأزمة صحية، تتم معالجته عبر مجموعة من الأدوية المركبة التي يؤثر أحدها عليه بطريقة سلبية ويصيبه بحالة من التضخم، فيصبح الطفل عملاقًا وهو في سن الثلاثة أشهر، وتصبح تصرفاته واعية من خلال حركته وطريقة طعامه رغم سنه الصغير في الواقع، كما يتناول المسلسل قضايا الأخلاق والحب والخير.

يشارك في بطولة “طلقة حب”، عدد من نجوم الدراما السورية منهم محمد خير الجراح، مظهر الحكيم، غادة بشور، عاصم حواط، أكرم الحلبي، وغيرهم.