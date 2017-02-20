قتيلان باشتباكات بين ميليشيات (الشبيحة) في حمص

حذيفة العبد: كلنا شركاء

لقي عنصران على الأقلّ، من ميليشيا الدفاع الوطني (الشبيحة) مصرعهما، وأصيب أربعةٌ آخرين، جرّاء اشتباكاتٍ بين مجموعات من الميليشيا خلال الليلة الماضية (ليلة الأحد-الاثنين) في حي السبيل الموالي للنظام في مدينة حمص.

وأفادت شبكة أخبار حمص الموالية للنظام أن خلافاً على المسروقات و”التعفيش” نشب بين شبيحة الحي، تطوّر إلى استخدام السلاح بين الطرفين، واستمرت الاشتباكات أكثر من ساعتين، ونجم عنها في حصيلةٍ أوليةٍ سقط قتيلان، الأول يدعى “عمار الجردي” وهو قائد إحدى المجموعات التشبيحية في الحي، وأحد أوائل حملة السلاح إلى جانب النظام منذ بداية الثورة السورية، والآخر هو “محمد حمود” المتطوع في ميليشيا “الشبيحة”.

وأسفرت الاشتباكات أيضاً عن إصابة كلٍّ من “بشار الجردي، ومروان حمدي، وخضر حمدوش”، في حين لم تنشر الشبكة الموالية اسم الجريح الرابع.

وتحدّث ناشطو حمص عن مقتل أربعة أشخاصٍ وإصابة أكثر من عشرةٍ آخرين جراء هذه الاشتباكات.

ويُعرف حيّ السبيل الواقع شرقي مدينة حمص بكثرة المتطوعين في الميليشيات الموالية للنظام من أبنائه، الذين اشتهروا منذ بداية الثورة السورية بطائفيتهم وعمليات التطهير التي طالت بعض سكان الحيّ، وكانت أشهرها في أيار/مايو عام 2012، عندما اقتحموا بعض منازل الحي وذبحوا ساكنيها بالسكاكين، وخاض حينها ثوار حيّ البياضة المجاور معارك مع شبيحة حي السبيل لاستعادة الجثث التي تركها الشبيحة مكانها لأيامٍ عدّة، ونجا طفلان حينها ليرويان للعالم ما حدث.