(درع الفرات) تتقدم وسط مدينة الباب وتسيطر على عدة نقاط

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت كتاب الثوار المشاركة في عملية (درع الفرات)، اليوم الإثنين (20 شباط/فبراير)، سيطرتها على عدة نقاط وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، عقب معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وعقب التعزيزات التي أرسلتها كتائب الثوار إلى مدينة الباب خلال اليومين الماضيين، بدأت صباح اليوم هجوماً على مواقع التنظيم في المدينة، وأفادت غرفة عمليات (حوار كلس)، في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بسيطرة قوات الجيش السوري الحر على الثانوية الصناعية ودوار الجحجاح (الدوار الثاني) وسط مدينة الباب.

ومن جهته، أعلن الجيش التركي، اليوم مقتل 27 عنصراً من تنظيم “داعش” أمس، واستهداف سلاح الجو والمدفعية التركية 140 هدفاً للتنظيم في إطار عملية (درع الفرات).

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، نقلته وكالة الأناضول التركية، بأن عملية درع الفرات في يومها الـ 181 (أمس)، شهدت مواصلة عناصرها المشاركة عمليات التمشيط في مدينة الباب، وأوضح أن سلاح المدفعية استهدف 122 موقعاً لـ “داعش”، شملت ملاجئ ومنصات دفاعية ومقرات عسكرية للتنظيم.

ولفت البيان إلى أن سلاح الجو التركي، قصف 18 هدفاً للتنظيم، دمر فيها 14 ملاجئاً، ومقرين عسكريين، وسيارة محملة بالذخيرة.

وأضاف أن قوات التحالف الدولي، نفذت غارات جوية على مواقع “داعش”، وأسفر عن تحييد عنصر وتدمير سيارة للتنظيم.