سبعة مدنيين ضحايا غاراتٍ جويةٍ مكثفةٍ استهدفت حي برزة بدمشق

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قضى سبعة مدنيين في حصيلة أولية، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الإثنين (20 شباط/فبراير)، جراء غارات جوية مكثفة استهدفت حي برزة في العاصمة دمشق، والخاضع لسيطرة كتائب الثوار.

وأفاد المكتب الإعلامي في حي برزة، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات النظام استهدفت منذ ساعات الصباح الأولى منطقة شارع الحافظ في حي برزة بصواريخ ألقاها الطيران الحربي على رؤوس المدنيين الآمنين، مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم طفلان وامرأتان، مع سقوط عدد كبير من الجرحى، تم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل وحالات بعضهم حرجة.

ووثق المصدر أسماء الضحايا وهم:

1-جمال قلمون (أبو محمد)

2-بسام ايبو (أبو معتز)

3-معتز بسام ايبو

4-هيجان ايبو

5-حسام الخطيب

6-سعاد زهير معرباني

7-الطفل سامر مهند عويص

وتمنع حواجز قوات النظام المحيطة بحي برزة، ولليوم الثالث على التوالي، المدنيين من الخروج من الحي، باستثناء الطلاب والموظفين، حيث حاول عدد كبير جداً من الأهالي مغادرة الحي نتيجة القصف الذي يتعرض له من قبل قوات النظام، إضافة للقصف على المناطق السكنية في أحياء القابون وتشرين.

وأشار المصدر إلى أن المركز الطبي في حي برزة بحاجة إلى متبرعين بالدم من كافة الزمر، داعياً القادرين على التبرع التوجه السريع إلى المركز.