مصرع 35 عنصراً لقوات النظام خلال محاولتهم التقدم غرب حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

لقي أكثر من 35 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الأجنبية مصرعهم اليوم الإثنين (20 شباط/فبراير)، خلال تصدي كتائب الثوار لمحاولتهم التقدم على حي الراشدين وعدة مواقع لكتائب الثوار غرب مدينة حلب.

وقال النقيب “عبد السلام عبد الرزاق”، المتحدث باسم حركة نور الدين الزنكي إحدى مكونات هيئة تحرير الشام، في تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”: “بعد تمهيد مدفعي وصاروخي حاولت ميليشيات النظام صباح اليوم التقدم باتجاه الراشدين والمنصورة والصحفيين، مدعومة بقوات إيرانية وعراقية ولبنانية”.

وأكد تصدي الثوار لقات النظام وميليشياته وإجبارها على التراجع، وقتل أكثر من 35 عنصراً من تلك القوات، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وأشار “عبد الرزاق” إلى أن المعارك لا تزال مستمرة بالتصدي لقوات النظم وميليشياته في نقاط دفاعية في منطقة البحوث.

وتزامناً مع المعارك العنيفة غرب حلب، استهدفت قوات النظام بالمدفعية والصواريخ بلدتي المنصورة وكفرداعل في ريف حلب الغربي، وبلدة معارة الأرتيق في ريفها الشمالي، بالإضافة لحي الراشدين وجبهات القتال غرب حلب.