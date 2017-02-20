عربةٌ مفخخةٌ تستهدف قوات النظام في حي المنشية بدرعا

ميسرة الزعبي: كلنا شركاء

بدأت كتائب الثوار مرحلة جديدة من معركة (الموت ولا المذلة) في درعا البلد صباح اليوم الإثنين (20 شباط/فبراير)، واستهدفت مواقع لقوات النظام في حي المنشية بعربة مفخخة مسيرة عن بعد.

وأفادت غرفة عمليات (البنيان المرصوص)، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بأن عربة مفخخة مسيرة عن بعد، استهدفت عدة مبان لقوات النظام في حي المنشية في درعا البلد، ضمن معركة (الموت ولا المذلة).

وتدور اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في حي المنشية، تمكن خلالها الثوار من تدمير دشمة قناص في أحد أبنية الحي.

واستغل جيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، انشغال الثوار بمعارك درعا البلد، وشنّ صباح اليوم هجوماً مباغتاً على مواقع الثوار غرب درعا، وسيطر على ثلاث بلدات بريف درعا الغربي، وهي (تسيل وسحم الجولان وعدوان).

وكانت غرفة عمليات البنيان المرصوص أعلنت يوم السبت الماضي 18 شباط/فبراير، انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من معركة (الموت ولا المذلة) في حي المنشية بدرعا البلد، عقب سيطرتها على كل من (حاجز أبو نجيب، كتلة أبنية النجّار، النقطة الطبية، حاجز مخبز الرحمن، خط الدفاع الأول الممثّل بأكثر من 10 أبنية)، وقتل وجرح 100 عنصر من قوات النظام والميليشيات على الأقل، بينهم قيادي إيراني و11 ضابطاً في صفوف قوات النظام على الأقل، بينهم عقيد وعميد.