قُتل في 2013… جثة قائد مطار (منغ) في طريقها إلى جبلة

زيد المحمود: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلام موالية للنظام أن جثة قائد مطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي، ستصل إلى مسقط رأسه في ريف جبلة، يوم الجمعة القادم 24 شباط/فبراير، بعد ثلاثة أعوام ونصف على مصرعه على أيدي كتائب الثوار، ودفن جثته في المطار.

وأفادت شبكة أخبار جبلة الموالية، بأنه من المقرر أن يتم تشييع جثة اللواء الركن الطيار “علي سليم محمود” قائد مطار منغ العسكري يوم الجمعة ٢٤ شباط، الساعة ١٠ صباحاً، في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، وذلك بعد مضي حوالي ٣ أعوام ونصف على مقتله.

ولقي اللواء “محمود” مصرعه في مطار منغ ودفن فيه، حيث تعرض المطار لحصار استمر أكثر من 250 يوماً، وسيطر الثوار بمساعدة تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” آنذاك، على المطار في شهر آب من العام 2013، قبل أن تشن ميليشيات (سوريا الديمقراطية) هجوماً على مواقع الثوار فيه، وتسيطر عليه في شهر شباط من الماضي الماضي 2016.

وفي شهر كانون الأول/نوفمبر من العام الماضي، تم إخراج جثث العشرات من قتلى قوات النظام من مطار منغ العسكري، بالتنسيق مع ميليشيات (سوريا الديمقراطية) التي تسيطر على المطار الآن.

ووثقت مصادر إعلام موالية حينها إخراج رفاة أكثر من 94 قتيلاً من قوات النظام من مقبرة مطار منغ العسكري، ونقلهم إلى مستشفى تشرين العسكري في دمشق، “بجهود محلية من أهالي نبل والزهراء وتنسيق بين الحكومة السورية والأكراد”.