روسيا تعترف بمقتل 4 من جنودها بتفجيرٍ شرق حمص

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اعترفت روسيا اليوم الإثنين (20 شباط/فبراير)، بمصرع أربعة من جنودها وإصابة اثنين آخرين بجروح، إثر انفجار سيارة بقنبلة شديدة الانفجار، قرب مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.

وأفاد موقع “سبوتنيك” الروسي بأن وزارة الدفاع الروسية أصدرت اليوم بياناً أشارت فيه إلى أن رتلاً لقوات النظام كانت تسير معه سيارة على متنها مستشارين عسكريين روس، يتحرك من منطقة مطار تياس (التيفور) باتجاه مدينة حمص، وبعد أربعة كيلومترات من نقطة الانطلاق انفجرت قنبلة يتم التحكم بها عن بعد تحت السيارة التي كانت تقل العسكريين الروس.

وأكد البيان أن الحادثة حدثت يوم 16 شباط/فبراير من العام 2017، وأسفرت عن مقتل أربعة عسكريين روس، وإصابة اثنين آخرين بجروح. وأوضح أن الأطباء الروس يحاولون حاليا إنقاذ حياة المصابين.

ويشار إلى أن محيط مطار التيفور العسكري يشهد معارك عنيفة بين تنظيم “داعش” من جهة، وقوات النظام وميليشياته من جهة أخرى.

وكانت قد أعلنت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” في 16 شباط/فبراير الجاري، تدمير سيارة رباعية الدفع لقوات النظام في محيط مفرق البيضة الشرقية شرق مطار تيفور.