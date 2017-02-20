(غضب الفرات) تسيطر على قريةٍ شمال شرق الرقة وتحاصر 3 أخرى

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين (20 شباط/فبراير) سيطرتها على قرية كسار في ريف الرقة الشمالي الشرقي، ومحاصرة تنظيم “داعش” في ثلاثة قرى أخرى، وذلك ضمن الخطوة الثانية من المرحلة الثالثة من عملية (غضب الفرات)، والتي تهدف إلى السيطرة على مدينة الرقة.

وأفادت ميليشيات سوريا الديمقراطية، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مقاتليها ومقاتلاتها حققوا تقدماً جديداً في محيط الرقة، وقطعوا الطريق الواصل بين المكمن والرقة عند قرية تل شعر، وحاصروا عناصر تنظيم “داعش” في 3 قرى، وسيطروا على قرية كسار، بعد معارك مع التنظيم.

كما سيطر مقاتلو (سوريا الديمقراطية) في محور المكمن على محطة اتصالات سيريتل، والتي تعتبر استراتيجية بالنسبة لتنظيم “داعش”، بسبب تموضعها على تلة عالية على طريق مكمن – الرقة.

وأشارت (سوريا الديمقراطية) إلى أن معارك اليوم، أسفرت حتى حين تحرير هذا الخبر، عن أسر عنصرين من تنظيم “داعش” بعد اشتباكات دامت لمدة ساعة معهما، إضافة إلى مصادرة سيارة مفخخة وأسر انتحاري خلال محاولته الاقتراب من قرية الكسار.

ونعت (سوريا الديمقراطية) اليوم اثنين من مقاتليها، لقوا مصرعهم في قرية جويس بريف الرقة، في 17 شباط/فبراير الجاري، وهما “محمد فارس”، واسمه الحركي (زاغروس)، وينحدر من مدينة الشدادي بريف الحسكة، و”أمير منصور”، واسمه الحري (أبو لؤي)، وينحدر من مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ومن جهتها، أعلنت قناة “أعماق” المقربة من تنظيم “داعش”، مقتل عنصرين من (سوريا الديمقراطية) بتفجير عبوة ناسفة على طريق قرية جب شعير جنوب عين عيسى شمالي الرقة.