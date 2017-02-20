مقتل صيدلانيّ تحت التعذيب في سجون (الاتحاد الديمقراطي)

رزان العمر: كلنا شركاء

سلمت قوات “الآسايش” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) أمس الأحد، في مدينة القامشلي جثمان الصيدلاني محمد خير الخليف لذويه بعد وفاته تحت التعذيب في معتقلاتها.

ونقل ناشطو شبكة (عينك على الشمال) عن مصدر مقرّب من عائلة الضحية إن مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي سلموا الجثمان إلى عائلة الصيدلاني الخليف دون تقريرٍ طبيٍّ ودون إخبارهم بسبب وفاته، في حين بدت على وجه وجسد الضحية الكدمات وآثار التعذيب.

وكانت قوة من “الآساييش” مؤلفة من ثلاث سيارات أقدمت قبل نحو شهرين على اعتقال الصيدلاني محمد خير الخليف من جانب من صيدليته قرب مفرق حمكو وسط مدينة القامشلي بريف الحسكة دون معرفة سبب الاعتقال ودون توجيه أي تهمة له، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن “الخليف” يبلغ من العمر 36 عاماً، وهو مولود في قرية تل علو وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

وأشار ناشطو اتحاد شباب الحسكة إلى استمرار ميلشيات حزب (ب ي د) باعتقال ثلاثة من أبناء “محمد المزير” منذ شهرين كما استولت بذات الفترة على أربع سيارات شاحنة من والدهم واعتقلته لمدة اسبوعين أيضاً.

في المقابل، أفرجت قوات “الآساييش” اليوم الاثنين في بلدة القحطانية بريف الحسكة عن فتاة من أهالي قرية تل الطحين، بعد اعتقال دام أكثر من شهر بتهمة التعامل مع تنظيم “داعش”، في حين شنت قوات الحزب حملة اعتقالات واسعة بقصد التجنيد في مدينة تل أبيض بريف الرقة.