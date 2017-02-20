روسيا تنعى مندوبها الدائم في الأمم المتحدّة

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أعلنت الخارجية الروسية اليوم الاثنين 20 فبراير/ شباط وفاة فيتالي تشوركين، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، عن عمرٍ ناهز 65 عاماً.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: “تعلن وزارة الخارجية الروسية مع بالغ الحزن عن وفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في نيويورك، قبل يوم واحد من بلوغه عمر 65 عاما. توفي الدبلوماسي الروسي البارز في مكان عمله”.

وكان يشغل “تشوركين” منذ أبريل/نيسان 2006 منصب الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستمر في منصبه حتى وفاته اليوم.