أمينة أردوغان تستقبل وفداً من السوريّات في المجمع الرئاسي

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استقبلت زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان، مجموعة من النساء السوريات اللاتي يقطنّ في العاصمة أنقرة.

وجرى الاستقبال أمس الاثنين في المجمع الرئاسي، حيث تم بمشاركة نساء يعملن في قطاعات مختلفة، وممثلات عدد من المؤسسات والمنظمات الناشطة في مجال دعم اللاجئين، بحسب موقع “ترك برس”.

وأطلعت عقيلة الرئيس التركي في كلمة لها خلال الاستقبال، الحاضرات بشأن سياسة تركيا تجاه اللاجئين والإمكانيات التي تقدمها الدولة والمنظمات المدنية للاجئات صاحبات المهن.

وأعربت عن حرص بلادها للحفاظ على مستقبل الأطفال اللاجئين، من خلال تأمين عملية التعليم الأساسي لهم، فضلاً عن تقديم التسهيلات للشباب لمواصلة تحصيلهم الجامعي.

وأضافت أردوغان أن المخيمات الحكومية تقدّم الكثير من الاحتياجات الأساسية للاجئين بدءا من الصحية والتعليمية والعديد من الخدمات الاجتماعية، مشيرةً إلى أنّ النساء تشكلن نسبة مهمة من اللاجئين، ولذلك يجري تنظيم برامج خاصة بالنساء اللاجئات في مراكز الإيواء المؤقتة.

وفي كلمة لهن، قدم عدد من النساء السوريات ممن يحملن شهادات مجالات متنوعة كالتعليم والطب والحقوق، المطالب والمشاكل التي تعترضهن، بحسب المصدر.

وفي تعليقها على هذا الاستقبال، قالت المهندسة السورية منى القدري “شكرا جزيلا لاستضافتك لنا سيدة امينة أدروغان أنت بحق من يليق بك هذا المقام، تأملنا كل خير منكم وكنتم كما توقعنا خير خلف لخير سلف. طبقتم قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فكنا المهاجرين وكنتم الأنصار بارك الله بكم وجمعنا الله تحت أمة إسلامية واحدة ننتظرها بفارغ الصبر”.