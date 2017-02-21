هيئة التنسيق تردّ على (خرق) بعض أعضائها

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

ردّ المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق المحلية على بيانٍ صادرٍ عن بعض أعضائها يتهم هيئة المفاوضات بمصادرة قرار المعارضة لصالح أجنداتٍ دولية، وتوعّد المكتب في بيانه بمحاسبة مصدري البيان السابق.

وفي بيانٍ وُقّع باسم المكتب التنفيذي وحصلت “كلنا شركاء” على نسخةٍ منه، قال “نشر يوم 18 شباط بيان باسم ثلاثة من اعضاء المكتب التنفيذي، يطرح قضايا سياسية وتنظيمية خارج إطار مؤسسة المكتب التنفيذي”.

وشدد المكتب على أنه سيقوم باتخاذ الإجراء التنظيمي المناسب تجاه “هذا الخرق لعمل المؤسسات في هيئة التنسيق الوطنية”.

وكان ثلاثة أعضاء من هيئة التنسيق هم (خلف داهود، وأمل نصر، وزياد وطفة) أصدروا بياناً جاء فيه أن “الوفد التفاوضي الحالي المشكّل من قبل الهيئة العليا للمفاوضات بأغلبيته هو نتاج إرادة دولة إقليمية وأجنداتها، يقصي مجمل أطراف المعارضة التي تعمل هيئة التنسيق معها لبناء جبهة المعارضة الوطنية الديمقراطية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي الجذري والشامل”.

وأكد الأعضاء الثلاثة في هيئة التنسيق الوطنية على ضرورة أن تنطلق مفاوضات جنيف بتمثيل كافة أطراف المعارضة، مشيرين إلى أن قرار المكتب التنفيذي الأخير لم ينفذ في اجتماع الرياض الأخير.