(دي مستورا) يدعو منصة موسكو إلى جنيف والأخيرة تشترط

وليد غانم: كلنا شركاء

قال قدري جميل، القيادي في “جبهة التغيير والتحرير” إن “منصة موسكو” تلقت مساء أمس الاثنين دعوةً من المبعوث الدولي ستافان دي مستورا، لحضور جولة مفاوضات جنيف، معتبراً في الوقت نفسه إنه “غير واضحة”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن جميل قوله إن الدعوة غير واضحة بسبب عدم وضوح مضمونها فيما يتعلق بتساوي حقوق منصات المعارضة، وأكد مجدداً “رفض المشاركة في المفاوضات التي من المقرر أن تنطلق في جنيف في الـ23 فبراير/شباط، في حال عدم تلبية هذا المطلب”.

وكانت قناة “روسيا اليوم” نقلت عن “مصادر قريبة من التحضير للمفاوضات” أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا دعا وفد المعارضة، الذي شكل في الرياض في الـ10 فبراير/شباط، كوفد المعارضة الرئيسي، فيما تلقت أطياف المعارضة الأخرى الدعوات للحضور بصفة خبراء ومستشارين. من جانبها ذكرت “منصة حميميم” أنها مازالت تنتظر دعوة لحضور المفاوضات.

وفي وقت سابق، أكد جهاد مقدسي عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية تلقيه دعوة من المبعوث الأممي للمشاركة في جولة مفاوضات جنيف القادمة، وكتب مقدسي على صفحته في موقع “فيسبوك”: “يؤسفني غياب باقي الأطراف الأساسية سواء منصات أم بعض الشخصيات السورية المحترمة في الشارع السوري، وأعلم أن هذا سيؤثر على النتيجة المأمولة للمحادثات في جنيف”.

وتابع قائلا: “سنحضر احتراما للعلاقة مع الأمم المتحدة ولكي لا نتحمّل وزر إفشال أي مساع تهدف لوقف الحرب في بلادنا وإنجاز الحل السياسي العادل”.

وكانت منصة “الرياض” اعترضت على منح “دي مستورا” امتيازات لمنصة الرياض، على حدّ تعبيرها، الأمر الذي احتجت عليه يوم الأحد وأكد “قدري جميل” عزمهم على مقاطعة “جنيف”.