فريق يمثل المعارضة السورية يلعب مباراته الأولى في برلين

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خاض فريق كرة قدم يمثل المعارضين السوريين وسمي بمنتخب سوريا الوطني لكرة القدم، أولى مبارياته امام أحد الفرق الألمانية في العاصمة، برلين، الأحد، وذلك في محاولة لإعادة إحياء الفريق الذي تأسس في لبنان ثم في تركيا لكنه لم ينجح في إثبات وجوده او نيل الاعتراف من “فيفا”.

وخاض الفريق الذي يضم عددا من اللاعبين الذين ينتمون إلى المعارضة السورية ليكون ممثلا لهذه الفئة من السوريين، مباراه الأولى مع فريق إس في بوشهواز الألماني برعاية الاتحاد الألماني “الفرعي” في مدينة برلين.

وتكفل الاتحاد الفرعي بتأمين ملعب المباراة وطاقم التحكيم والطاقم الطبي بالإضافة إلى دفع تأمين على أي إصابات يتعرض لها لاعبو الفريقين.

وتقدم الفريق الذي يمثل المعارضة أولا عبر اللاعب رمضون مضون قبل أن يسجل الفريق الألماني ثلاثة أهداف متتالية، لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ثائر نصار هدف تقليص الفارق للسوريين، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لمصلحة الفريق الألماني.

وشدد القائمون على الفريق على أنه لا ينتمي إلى جهة سياسية معينة بل هو يسعى فقط إلى تمثيل المعارضة السورية في المحافل الكروية.

ولا يعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا المنتخب كممثل لسوريا، إذ لازال المنتخب السوري يشارك في المحافل الآسيوية والعالمية، مثل تصفيات كأس العالم وبطولة كأس آسيا.