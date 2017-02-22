بالفيديو- رويدا عطية تغيّر شكلها وتشن هجوماً قاسياً على أصالة

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فاجأت النجمة السورية رويدا عطية الجمهور بإطلالة جريئة شبابية بقص شعرها قصير جداً.

وأثارت الفنانة السورية جدلاً كبيراً بتصريحها حول النجمة أصالة نصري، بوصفها أنها “لم تعد محسوبة على الشعب السوري”.

وردّا على سؤال رجا نصرالدين ضمن برنامج “الحلقة الأخيرة” عبر شاشة الـMTV حول ما إذا كانت أصالة أم ميادة الحناوي مطربة سوريا الأولى، أجابت: “لا أعلم إن كانت أصالة ما زالت محسوبة على السوريين، فهي أصبحت جامعة دول عربية، وكل يوم لديها جنسية، يوم مصر، البحرين، سوريا، قطر، مع إحترامي لجميع الجنسيات”.

وأشارت الى أن “أصالة لم تتحدث أي يوم عن سوريا حتى قبل الازمة السورية”.