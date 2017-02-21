بعد زيارة نصر الله …(حزب الله) العراقي يتمدد نحو سوريا

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق أنهم اتخذوا قراراً بـ “التمدد نحو الحدود مع سوريا” معتبراً أن تواجدهم في مدينة “تلعفر” العراقية غرب الموصل كان لمنع تقدم تنظيم “داعش” نحو سوريا.

وقال الناطق العسكري جعفر الحسيني لوكالة تسنيم الإيرانية “إن هناك قراراً بالتمدد نحو الحدود مع سوريا”، مشيراً إلى أنّ منطقة غرب تلعفر مطوقة بالكامل، مضيفاً أن داعش حاول فتح ثغرات في غرب تلعفر لتهريب قياداته.

وادعى أن التنظيم في تلعفر يسعى لفتح هذه الثغرات “للخلاص من الهجمات العسكرية التي توجهها فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي المتمركزة في المحور الغربي”.

وأضاف أن “الضغط الأمني والعسكري للفصائل المقاتلة أجبر العناصر الإرهابية على شن هجمات مباغته لفك الحصار العسكري”.

وكانت “كتائب حزب الله” العراقية أطلقت قبل أيام تحذيرا إلى “الدول العربية” التي قد ترسل قواتها إلى العراق وسوريا، مؤكدة أن تلك الدول ستفتح “باب جهنم على مصراعيه”، مشيرةً إلى القوات المشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم.

يذكر أن “كتائب حزب الله” إحدى أقوى الجماعات الشيعية المسلحة في العراق المدعومة من إيران والمنضوية تحت ميليشيات الحشد الشعبي، كانت أرسلت مقاتلين إلى سوريا لدعم قوات النظام قبل أن تنصهر في مسميات أخرى في سوريا.