بشهادة عضو (مجلس التصفيق): الحكومة تنتهج سياسة (التطفيش)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قال عضوٌ “مجلس الشعب” التابع للنظام إن حكومته تنتهج سياساتٍ مالية تهدف إلى “تطفيش” المواطن من البلاد.

وأضاف “وليد درويش” العضو في مجلس (التصفيق)، كما يسميه السوريون، في جلسة استجوابٍ للحكومة قبل يومين إن أغلب الوزراء يتذرعون دائماً بالحرب الدائرة في البلاد، متهماً وزارة المالية بعدم امتلاكها خطة أو سياسة واضحة وتعمل “تطفيش المواطن من البلد” على حدّ تعبيره.

واستشهد عضو مجلس الشعب، في كلمته التي نشرها على صفحته الشخصية في “فيسبوك” بقيام بعض الجباة من وزارة المالية بالتوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرض ضرائب عليها تقدر بعشرات الملايين لافتا إلى فرض ضريبة على أحد المحلات في منطقة السويقة لا تتعدى مساحته “مترين بمتر” مقدارها 20 مليون ليرة سورية مستنكراً “أين نعيش نحن؟”

وسأل درويش وزير المالية عن الاليات المتبعة في وزارته لجباية الضرائب ولاسيما أن الوزير وخلال نقاش مشروع قانون ذو صلة قد قال ” ليس الغاية تخفيض الاسعار ” وبالتالي السؤال ما هي الغاية إذاً، وهل تتمثل بأن تستفيد والحكومة والتاجر فقط؟ وماذا يفعل المواطن بنفسه..؟

ولفت “درويش” خلال مداخلته إلى أن كبار التجار يلجؤون إلى رشوة مسؤولي النظام للتهرب من الضرائب الجمركية، في حين يلاحق صغار التجار، وقال في خطابه وزير المالية “فلتذهب إلى محال بيع الادوات الكهربائية وللتجار الذين يستوردون 50 قطعة تجمرك فيما يكون عندهم أكثر من 2000 قطعة غير مجمركة، لتتم رشوتها بمبالغ أتمنى لو كانت تذهب فعلا لخزينة الدولة التي تحتاج مثل هكذا مبالغ”.

وتوجه لوزراء حكومة “خميس” قائلاً “عندما نتكلم مع السادة الوزراء أتمنى ألا يعاملونا على أننا طلاب بكالوريا بل قدموا لنا أدلة دون الخوض بالعموميات”.