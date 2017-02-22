النفط يرتفع وتنامي الإنتاج الأميركي يكبح مكاسبه

وشجع تفاؤل المستثمرين بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج في وضع رهانات قياسية على موجة صعود مستدامة لكن تنامي الإنتاج الأميركي واستمرار ارتفاع المخزونات كبحا الأسعار.

وختمت العقود الآجلة لبرنت الجلسة على ارتفاع 0.7 بالمئة عند56.18 دولار للبرميل. حسب رويترز.

وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 53.69 دولار في معاملات هزيلة للغاية. ولن تكون هناك تسوية للخام الأميركي بسبب عطلة يوم الرؤساء. ويحل أجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس الثلاثاء.

تلقت الأسعار دعما طفيفا من تراجع الدولار أيضا. ويتسبب ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات تبلغ حوالي90 بالمئة. وفي الأسبوع الماضي قالت رويترز إن أوبك قد تمدد الاتفاق أو تعمق التخفيضات من يوليو إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية بشكل كاف.