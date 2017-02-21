إيران ترفض إقامة مناطق آمنة بسوريا

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انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الدعوات التركية لإقامة مناطق آمنة في سوريا، معتبرا أن ذلك سيزيد من تأزيم الوضع هناك.

واعتبر قاسمي الاثنين أن بلاده ترفض إقامة مناطق آمنة، لأنها فكرة خاطئة، معتبرا أن الوضع في سوريا معقد ويتطلب تفاهمات ومبادرات متعددة للوصول إلى الحل.

في سياق متصل، أكد قاسمي أن اجتماع أستانا الأخير كان ناجحا، رغم “سعي بعض الأطراف لإظهار فشله”. وقال إن طهران مستعدة للمشاركة في مؤتمر جنيف للحوار بين الأطراف السورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تريد إقامة “منطقة آمنة تكون خالية من الإرهابيين في شمال سوريا”.

وقال زير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن فكرة إقامة “مناطق آمنة” يجب أن تنفذ سريعا لاستقبال آلاف النازحين السوريين، ورأى أنه في حال إقامة بنى تحتية في هذه المناطق، فإن الكثير من اللاجئين سيفضلون العودة إلى سوريا”.