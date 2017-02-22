استطلاع.. آراء الكنديين حول اللاجئين السوريين

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أفاد مركز “إنغوس ريد” للاستطلاع والبحوث بأن ربع الكنديين يفضلون سياسة هجرة شبيهة بتلك التي قدمها الرئيس دونالد ترامب، بينما يرى أكثر من نصفهم أن الحكومة تؤدي عملا جيدا في ما يتعلق بتعاملها مع ملف اللاجئين السوريين.

ونشر المعهد الاثنين نتائج استطلاع أشارت إلى أن كنديا من أصل أربعة يقول إنه كان على كندا أن تتبنى نفس السياسة التي حاول ترامب تطبيقها بخصوص الهجرة وأن تفرض حظرا مؤقتا على دخول اللاجئين السوريين، بينما يقول 57 في المئة إن الحكومة أقدمت على اتخاذ القرار الصحيح ببقائها على موقفها.

وقال 60 في المئة إن الحكومة أدت عملها بشكل جيد في التعامل مع اللاجئين السوريين منذ استلامها الإدارة عام 2015.​

Half of Canadians (47%) say govt target for refugees is the right one, another one-in-ten (11%) say "take more". https://t.co/D1bsEZeaeg pic.twitter.com/JVdgxzvsUZ — Angus Reid Institute (@angusreidorg) February 20, 2017

وحول موضوع عدد اللاجئين الذين قررت الحكومة أن تدخلهم إلى البلاد عام 2017، يرى 47 في المئة أن الحكومة تأخذ العدد اللازم من اللاجئين (السوريين وغيرهم) بينما يقول 41 في المئة إن العدد مرتفع جدا، ويقول 11 في المئة إنه على الحكومة أن تمنح حق الدخول لعدد أكبر من طالبي اللجوء.

عن كيفية متابعة المواطن الكندي لموضوع أزمة اللاجئين

وردا على سؤال عن كيفية متابعة الكنديين لأزمة اللاجئين التي تسببت بها الحرب الأهلية في سورية، قال 28 في المئة منهم إنهم يتابعون الأخبار ولديهم مناقشات حول الموضوع مع الأصدقاء والعائلة. بينما رد 38 في المئة بأنهم رأوا بعض التغطيات الإعلامية للموضوع، في مقابل 27 في المئة قالوا إنهم يكتفون بالعناوين فقط. وقال 6 في المئة منهم بأنهم لا يعرفون شيئا عن الموضوع.