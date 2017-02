استطلاع.. آراء الكنديين حول اللاجئين السوريين

كلنا شركاء: راديو سوا

أفاد مركز “إنغوس ريد” للاستطلاع والبحوث بأن ربع الكنديين يفضلون سياسة هجرة شبيهة بتلك التي قدمها الرئيس دونالد ترامب، بينما يرى أكثر من نصفهم أن الحكومة تؤدي عملا جيدا في ما يتعلق بتعاملها مع ملف اللاجئين السوريين.

ونشر المعهد الاثنين نتائج استطلاع أشارت إلى أن كنديا من أصل أربعة يقول إنه كان على كندا أن تتبنى نفس السياسة التي حاول ترامب تطبيقها بخصوص الهجرة وأن تفرض حظرا مؤقتا على دخول اللاجئين السوريين، بينما يقول 57 في المئة إن الحكومة أقدمت على اتخاذ القرار الصحيح ببقائها على موقفها.

وقال 60 في المئة إن الحكومة أدت عملها بشكل جيد في التعامل مع اللاجئين السوريين منذ استلامها الإدارة عام 2015.​

Half of Canadians (47%) say govt target for refugees is the right one, another one-in-ten (11%) say "take more". https://t.co/D1bsEZeaeg pic.twitter.com/JVdgxzvsUZ

— Angus Reid Institute (@angusreidorg) February 20, 2017