جرحى مدنيون باشتباكات بين الجيش التركي وعناصر (الاتحاد الديمقراطي)

رزان العمر: كلنا شركاء

اندلعت اشتباكاتٌ وُصفت بالمتقطعة أمس الاثنين، بين عناصر حرس الحدود (الجندرمة) في الجيش التركي، وعناصر من ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، على خلفية محاولات تهريب من قبل الأخير عبر الحدود القريبة من مدينة عامودا في ريف الحسكة.

وأشار موقع حزب “يكيتي” الكردي إلى إصابة الشاب قاسم شمس الدين قاسم بثلاث طلقات نارية للجندرمة التركية أثناء عمله في أرضه المحاذية للحدود التركية شمالي مدينة عامودا، مشيراً إلى أن إطلاق النار بدأ بعد محاولات تهريب عبر مجرى النهر من قبل مسلحين تابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، وحين سماع خبر إصابة قاسم سارع والده شمس الدين لنجدته، إلا أن الجندرمة استهدفته هو الآخر بطلقة في ساقه، مضيفاً أن الجندرمة كانت مستمرة في إطلاق النار على المخفر الحدودي الذي يسيطر عليه مسلحي (ب ي د).

وأشار المصدر إلى أن قاسم نقل بعدها إلى مشفى الرحمة في مدينة القامشلي حيث مازال وضعه الصحي حرجاً بحسب تأكيدات أحد أقربائه، وقال الأطباء إنه مازال في غيبوبة وأنهم متابعون لوضعه الصحي.

وتستخدم “وحدات حماية الشعب” التابعة لحزب الاتحاد مجرى “نهر جقجق” في عمليات التهريب والتنقل بين سوريا وتركيا وهو ما أدى الى فتح النار من الجانب السوري على عمال اتراك كانوا يمدون الأسلاك الشائكة.