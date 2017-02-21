قصفٌ بالغازات السامة على غوطة دمشق الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

استهدفت قوات النظام اليوم الثلاثاء، منطقة المرج في غوطة دمشق الشرقية بصواريخ تحمل غازاتٍ سامةٍ، دون ورود أنباء عن إصابات بشرية.

وقال الناشط فراس الدومي، الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني للغوطة، إن قوات النظام استهدفت المنطقة بصواريخ محملة بغاز الكلور، كما سقط صاروخين (أرض أرض) على المنطقة ذاتها ما أدى إلى جرح العديد من المدنيين وقامت فرق الدفاع المدني بإسعاف الجرحى إلى المراكز الطبية وإجلاء المدنيين إلى مناطق آمنة.

من جانبه أشار “جيش الإسلام” إلى أن القصف بالغازات السامة استهدف قرية “حوش الضواهرة” مشيراً إلى مصدر الصواريخ كان مطار المرج المجاور الخاضع لسيطرة قوات النظام.

وطال القصف اليوم أيضاً مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأدت لوقوع أضرار مادية جسيمة، بحسب الناشط الدومي، مشيراً إلى قصفٍ بقذائف الهاون استهدف أطراف مدينة حرستا أيضاً.

إصابة العديد من المدنيين جراء قصف عنيف بصواريخ أرض-أرض يستهدف بلدات النشابية وحزرما في منطقة المرج بالغوطة الشرقية حيث عملت كوادر الدفاع المدني في مركز المرج على إخلاء الجرحى إلى المراكز الطبية.