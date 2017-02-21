(درع الفرات) شكّلت ضربة لمصادر دخل (داعش).. ثرواته تنخفض أكثر من النصف

مداخيل “داعش” تقلصت من قرابة ملياري دولار في 2014 إلى أقل من 900 مليون دولار في وفقً لمركز وشركة بريطانيين

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قال تقرير مشترك، أعده مركز أبحاث الأصولية والعنف السياسي، وشركة الاستشارات “ارنست ويونغ”، إن عملية “درع الفرات” لم تنقذ مدينة جرابلس السورية من تنظيم “داعش” الإرهابي فحسب، بل شكّلت ضربة لمصادر دخل التنظيم المالية.

وتناول تقرير المركز والشركة اللذين يتخذان من العاصمة البريطانية لندن مقراً لهما، مواضيع تتعلق بـ “ثروات داعش، ومصادر دخله”.

وكشف التقرير المشترك الصادر اليوم الثلاثاء، عن أن الدخل السنوي لـ”داعش”، بلغ نحو مليار و900 مليون دولار في 2014، مبيناً أن ذلك الرقم انخفض إلى 870 مليون دولار في 2016.

فيما لفت إلى الممارسات التي اتبعها التنظيم لنهب السكان المحليين والسيطرة على ممتلكاتهم، مشيرًا أن التنظيم أعلن في 2014 ما يسمى بـ “الخلافة”، وهو العام الذي صنف فيه التنظيم كـ “أغنى منظمة إرهابية”.

ونوه التقرير إلى أن سقوط مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى شمالي العراق) في يونيو/ حزيران 2014 بيد التنظيم، ساهم بشكل رئيسي في تطوير مصادر دخله.

وأشار إلى أن التنظيم، وخلافًا لغيره من المنظمات الإرهابية، تمكن من استغلال الموارد الطبيعية والأصول المالية الموجودة في الأراضي الواقعة تحت سيطرته، إضافة إلى جمع الضرائب من السكان المحليين.

وأوضح أن التبرعات من المصادر المالية الأجنبية، وقطاع بيع التحف والآثار التاريخية، وأنشطة الخطف والفدية، وجمع الإتاوات، وعمليات النهب، والموارد النفطية، شكلت مصادر الدخل الرئيسية للتنظيم.

وأكّد التقرير على أن عملية “درع الفرات” إلى جانب العمليات الفعّالة التي يشنها التحالف الدولي لمكافحة “داعش”، دفعت إلى انحسار مساحة سيطرة الأخير؛ وبالتالي تكبده خسائر فادحة على مستوى الموارد البشرية والمالية.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/آب العام الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا.

وانطلقت العملية تحت اسم “درع الفرات”؛ بهدف تطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.