ميليشيا (الرضا) تصادر قافلة مساعداتٍ إنسانيةٍ متوجهةٍ إلى حي الوعر

رشا دالاتي: كلنا شركاء

اعتدى عناصر ميليشيا (لواء الرضا) الشيعي مساء أمس الأحد 20 شباط/فبراير، على قافلة مساعدات إنسانية كانت متوجهة إلى حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، وصادروا محتويتها، واعتدوا على سائقيها والموظفين.

ونقل مركز حمص الإعلامي عن أحد موظفي الصليب الأحمر قوله إن قوات فرع أمن الدولة ومليشيات (الرضا) التي اختطفت قافلة المساعدات الإنسانية المتواجدة على أطراف حي الوعر المحاصر، ومنها سيارات الدواء، ولم تُعد بعد القوافل الإنسانية التي قامت ليلة أمس بمهاجمتها وخطفها والاعتداء على موظفيها والسائقين.

وأصدرت الهيئة المدنية العامة في الحي بياناً استنكرت به إعاقة النظام لدخول المساعدات، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل كامل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الحي المحاصر منذ ما يقارب أربع سنوات، وعلى رأس ذلك اعتبرت الهيئة حي الوعر منطقة منكوبة ويجب إسقاط المساعدات عليه جواً.

ومن جهته، وجه مجلس محافظة حمص الحرة في حي الوعر رسالة إلى المؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر، استنكر فيها ما حصل مع اللجنة من عراقيل وضعت لمنعهم من الدخول وخطف لهم، وثمّن الجهود المبذولة من قبل اللجنة للوقوف مع المدنيين.

ونشرت صفحات موالية للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي أن الميليشيات الشيعية في قرية المزرعة قامت بإيقاف ما يقارب 13 قافلة مساعدة كانت داخلة إلى الوعر، وقاموا بتوزيعها على الطائفات الشيعية الموجودة في القرية والمناطق القريبة منها، بحسب مركز حمص الإعلامي.

ويذكر أن حي الوعر يتعرض لقصف جوي ومدفعي مستمر منذ نحو 3 أسابيع، ما تسبب إلى اليوم بمقتل أكثر من 20 مدنياً وسقوط أكثر من 100 جريح بينهم حالات خطرة.

وكانت قوات النظام المحاصرة لحي الوعر منعت دخول قافلة مساعدات أممية إلى الحي يوم أمس، وذلك باستهدافها بالقناصات، ما أوقع جريحاً في صفوف المدنيين.