3 قرى جديدة شمال شرق الرقة تنضم لسيطرة (غضب الفرات)

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيا سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء (21 شباط/فبراير)، سيطرتها على ثلاث قرى في ريف الرقة الشمالي الشرقي، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عملية (غضب الفرات)، والتي تهدف إلى طرد تنظيم “داعش” من مدينة الرقة.

وأفادت ميليشيات سوريا الديمقراطية، من خلال موقعها الرسمي، بأن مقاتليها انطلقوا من محور بلدة مكمن وسيطروا على قريتي (قيوتار، بير العضمان) في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الرقة، وقتلوا خمسة عناصر لتنظيم “داعش”، وصادروا بعض المعدات العسكرية والأسلحة التي كانت بحوزة عناصر التنظيم.

وأشارت إلى أن مقاتليها قطعوا الطريق الواصل بين الرقة وبلدة المكمن في قرية جديدة خابور، بعد سيطرتهم على الأخيرة، والتي تقع غرب المكمن بنحو 50 كم.

وفي المقابل، ارتكبت الميليشيات الكردية وطيران التحالف مجزرة بحق 8 مدنيين، باستهدافهم قرية فتاتيش بريف الشرقي.

كما أفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، من خلال حسابات الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن طيران التحالف ارتكب مجزرة بقصفه مدجنة في قرية السحامية بريف الرقة سقط على إثرها 8 مدنيين، هم “حمادي صالح البلدية” وزوجته أولاده، وأم زوجة “حمادي صالح البلدية” وأخيها وأختها.