الدراسة في السويد.. تفاصيل شاملة

كلنا شركاء: هالة أبو لبدة- ميدان
السويد بلد الابتكارات المتميزة وإحدى أشهر دول العالم في هذا المجال، موطن أكثر الشركات الابتكارية نجاحًا في العالم بحسب مجلة British Wired Magazine، والرابعة عالميًّا في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لسنة 2015، والخامسة عالميًّا من ناحية كفاءة التعليم الجامعي بحسب نفس المؤشر، كل هذه المميزات وأكثر تدفع الطلبة الدوليين لاختيار السويد كوجهة للدراسة أو التدريب أو البحث الأكاديمي، فهي تشكل فرصة فريدة من نوعها تتيح للطلبة الاحتكاك بنظام تعليم عالي متميز، وشركات ابتكارية متطورة، وبيئة محفزة، إذا كنت من الطلبة الذين يتطلعون لإكمال دراساتهم في السويد وتبحث عما يفيدك في تحقيق ذلك فإليك هذا التقرير.
هل ستعيقك اللغة؟
اللغة السويدية هي اللغة الرسمية في البلاد، كما أن معظم سكان السويد يتحدثون الانجليزية بمستوى متقدم، ومن المدهش أن اللغة العربية تعتبر من بين أكثر اللغات انتشارًا بعد اللغة السويدية، أما البرامج الدراسية المقدمة في الجامعة فمعظمها يكون بإحدى اللغتين السويدية أو الانجليزية، وتختلف متطلبات قبول اللغة بحسب لغة التدريس، لذا يجب على الطالب مراجعة موقع Universityadmissions لمعرفة متطلبات القبول الخاصة بالبرامج التي تدرس باللغة الانجليزية، وقد تختلف هذه المتطلبات بحسب بلد الطالب وتخصصه الدراسي، لكن الموقع يُفصِّل هذا الموضوع بما يتيح للطالب معرفة دليل إتقان اللغة الذي ينبغي عليه توفيره عند التقدم للالتحاق بأي برنامج دراسي في الجامعات السويدية.
إذا كان الطالب يتحدث السويدية ويريد خوض امتحان دولي ليتمكن من الدراسة باللغة السويدية، فعليه معرفة أن هناك نوعين من الامتحانات الدولية المخصصة لقياس مستواه في اللغة السويدية، أحدهما هو امتحان اللغة السويدية كلغة أجنبية SWEDEX، لكنه لن يؤهله للحصول على القبول لدراسة البرامج التي تدرس باللغة السويدية في الجامعات، لذا يتعين عليه في هذه الحالة اجتياز الامتحان الثاني المعروف باسم Tisus كشرط للقبول في هذه البرامج، وهو امتحان للمستوى المتقدم معترف به من قبل جميع الجامعات السويدية ويُعقد في مكاتب سفارات السويد المنتشرة حول العالم.
أما إذا كان الطالب يرغب في تعلم اللغة السويدية فالمصادر المتوفرة متنوعة ومقدمة من عدد كبير من الجهات، فالمعهد السويدي مثلًا يقدم مساق مجاني لتعليم اللغة عبر الانترنت، كما أن هناك مجموعة من المنظمات التي تقدم مساقات الكترونية لتعلم السويدية مثل:
Folkuniversitetet
International Swedish University Programmes
Swedish Online
Babbel Swedish
الجامعات السويدية أيضًا تقدم مساقات تدريبية ضمن برنامج دراسي بدوام كامل لمدة سنة وتؤهل هذه البرامج طلبتها للدراسة باللغة السويدية، كما توجد بعض المساقات المتاحة بدوام جزئي، ويمكن للطلبة معرفة تفاصيل هذه المساقات عبر مواقع الجامعات السويدية، هذه مجموعة من برامج تدريس اللغة:
للمستوى المبتدئ:
Qualifying Course in Swedish (جامعة لينشوبينغ)
Study Abroad Swedish Language Programme(جامعة لوند)
Scandinavian Studies (جامعة مالاردين)
للمستوى المتقدم:
كما تتوفر مساقات صيفية لتعلم اللغة، من بينها:
Royal Society for Swedish Culture Abroad
Swedish Express
Uppsala International Summer Session
وهذه مجموعة من مصادر أخرى لتعلم اللغة السويدية:
[email protected] World Wide: أحد محركات البحث المتميزة والمخصصة في تقديم موارد تعلم اللغات عبر الانترنت بالإضافة إلى توفير دليل بكل مصادر التعلم المتاحة وفقًا لمعايير محددة ومتوفر بأكثر من 30 لغة.
Safir
Loecsen
Swedish Flashcards
Språkbanken
LEXIN: قاموس يترجم بين اللغة السويدية و18 لغة أخرى.
Folkets lexikon: قاموس انجليزي سويدي.
Tyda.se: قاموس انجليزي سويدي يشتمل على نطق الكلمات.
Bab.la: قاموس.
Grim
Interglot: قاموس متعدد اللغات يترجم بين اللغة السويدية وست لغات أخرى.
لتعلم اللغة السويدية في إحدى بلدان أوروبا أو آسيا أو أمريكا يمكنك اختيار البلد من هذه القائمة ومعرفة المراكز التي تقدم دورات اللغة فيها.
ما هو مقدار التمويل المالي الذي تحتاجه؟
أما بالنسبة لمكان الإقامة فالجامعات السويدية قد تقدم هذه الخدمة لطلابها، أو على الأقل تمدهم بالمعلومات اللازمة حول كيفية إيجاد مكان للسكن، ويكون الأمر سهلًا إذا كان الطالب سيسكن في مدن صغيرة أو متوسطة الحجم، لكنه سيكون صعبًا في المدن الكبرى مثل: أوبسالا، لوند، غوتنبرغ، ستوكهولم، تتوفر مساكن الطلبة، وشقق الطلبة، وتختلف نوعية المرافق المشتركة من مكان لآخر ولا تُدار هذه الأماكن بواسطة الجامعات بل بواسطة شركات ومنظمات محلية، كما توجد أيضًا الشقق المخصصة لشخص واحد، والشقق الخاصة في حال لم يرغب الطالب في الخيارات الأخرى، لكنها تكون أكثر كلفة، وسيساعده مكتب الإسكان في جامعته عبر تقديم النصائح التي تمكنه من إيجاد المكان المناسب. توجد بعض المواقع التي يمكن أن يستخدمها الطالب للبحث عن مكان السكن مثل:
Blocket
Sokstudentbostad.se
Housinganywhere.com
Jagvillhabostad.nu
Easyrental.io
Studentboet.se
تختلف إيجارات أماكن الإقامة المتاحة للطلبة بحسب المدينة وسعة المكان ونوعه، وتكون بمعدل 480-320 يورو شهريًّا (بحسب تقديرات جامعة لوند)، ففي مساكن الطلبة يصل الإيجار إلى 479 يورو شهريًّا، وإذا كان الطالب يريد الإقامة مع عائلته فهو بحاجة لتوفير إيجار قيمته 604 يورو شهريًّا، أما إذا أقام بمفرده فسيكون إيجار المكان 508 يورو شهريًّا.
تتنوع وسائل المواصلات المتاحة في السويد، فيمكنك استخدام الدراجة، أو استخدام وسائل النقل العامة (المترو، الباص، القطار، سيارات الأجرة) والتي قد تصل تكلفتها إلى 85 يورو شهريًّا، كما يحصل الطلبة تحت سن 26 على خصومات تقدمها أكبر شركات المواصلات في السويد. قد تصل تكلفة الطعام شهريًّا إلى 215 يورو، ويعتمد ذلك على الطالب، ويمكنه الاستفادة من الخصومات والعروض المتوفرة في الأسواق الكبرى مثل: Lidlأو Willy’s، أو أسواق ضواحي المدينة.
الدراسة الأكاديمية
بالنسبة للتقدم للجامعات السويدية فعلى الطلاب استخدام موقع Universityadmissions.se لمعرفة كل التفاصيل اللازمة حول متطلبات القبول العامة والخاصة للبكالوريوس والماجستير، وعملية التقديم، ومواعيد انتهاء التسجيل والوثائق اللازمة، أما فيما يخص دراسة الدكتوراه فالجامعات السويدية تقدم برامج الدكتوراه البحثية فقط، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعة التي يريدون الالتحاق بها لمعرفة تفاصيل البرامج المتوفرة لهم، هذه عناوين الجامعات السويدية وطرق الاتصال معها.
تقدم المؤسسات التعليمية في السويد برامجًا دراسية للطلاب من مختلف الدرجات الأكاديمية، كما أن هناك المئات من البرامج التي تدرس باللغة الانجليزية، تستطيع البحث عن برنامجك الدراسي والجامعة التي تود الدراسة فيها عبر استخدام منصة StudyinSweden كإحدى قواعد البيانات المخصصة لذلك، وستتمكن أيضًا من معرفة شروط التقدم لهذا البرنامج ومتطلباته. أما إذا رغبت في الدراسة باللغة السويدية فيمكنك استخدام منصة antagning للبحث عن البرنامج المناسب، ويمكنك أيضًا البحث عبر موقع Universityadmissions.se، أو البحث مباشرة على موقع الجامعة التي اخترتها من هذه القائمة:
Blekinge Institute of Technology
Chalmers University of Technology
Dalarna University
Ersta Sköndal University College
GIH – the Swedish School of Sport and Health Sciences
Halmstad University
Jönköping University
KMH – Royal College of Music in Stockholm
KTH Royal Institute of Technology
Karlstad University
Karolinska Institutet
Konstfack
Kristianstad University
Linköping University
Linnaeus University
Luleå University of Technology
Lund University
Malmö University
Mid Sweden University
Mälardalen University
Royal Institute of Art
SLU – Swedish University of Agricultural Sciences
SMI – University College of Music Education in Stockholm
Sophiahemmet University College
Stockholm School of Economics
Stockholm School of Theology
Stockholm University
Stockholm University of the Arts
Södertörn University
Umeå University
University West
University of Borås
University of Gothenburg
University of Gävle
University of Skövde
Uppsala University
Örebro University
1- جامعة لوند:
أفضل جامعات السويد، تأسست سنة 1666، وتضم 41,000 طالب، ستحتفل الجامعة لمدة سنة كاملة ابتداء من 28 ديسمبر 2016، وحتى 28 يناير 2018 بمرور 350 عام على تأسيسها، وستسمى هذه السنة باسم سنة اليوبيل، وستقدم الجامعة خلالها مجموعة من الفعاليات كالاحتفالات والمعارض والأنشطة الثقافية، وأهم هذه الفعاليات إعلان الجامعة عن مسابقة منح دراسية مقدمة للطلاب الدوليين من خارج دول الاتحاد الأوروبي (الذين لا يحصلون على إعفاء من الرسوم الدراسية)، فازت هذه الجامعة بالمرتبة 73 بين أفضل الجامعات في العالم، كما حصلت على المركز 16 عالميًّا في تخصص الجغرافيا، وعلى المركز 86 عالميًّا في تخصص الطب وعلوم الحياة.
ثاني أفضل المؤسسات التعليمية في السويد، تأسس سنة 1827، ويضم أكثر من 14,000 طالب، كما يعد أحد جامعات الهندسية والتكنولوجية الرائدة في أوروبا، وحصل على المركز 97 بين أفضل الجامعات في العالم، كما حصل على المركز 17 عالميًّا في تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية، والمركز 36 عالميًّا في تخصص الهندسة والتكنولوجيا.
أقدم جامعة اسكندنافية يزيد عمرها على 540 سنة، وتضم أكثر من 24,000 طالب، حظيت بالمرتبة 98 بين أفضل جامعات العالم، وبالمرتبة 18 عالميًّا في تخصص الصيدلة وعلوم الدواء، وبالمرتبة 56 عالميًّا في تخصص الطب وعلوم الحياة.
إحدى أفضل الجامعات البحثية في السويد، فازت بالمركز 139 في تصنيف أفضل الجامعات حول العالم، وبالمركز 100-51 عالميًّا في تخصص الهندسة الالكترونية والكهربائية، وبالمركز 84 عالميًّا في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، تأسست سنة 1829 كمدرسة صناعية للأطفال الفقراء، وتضم أكثر من 10,000 طالب من 70 جنسية مختلفة، كما أنها تقدم 40 برنامج دراسي للماجستير يدرس باللغة الانجليزية، كما تقيم الجامعة شراكات استراتيجية مع مجموعة من أكثر الشركات التكنولوجية تطورًا مثل: إريكسون، استرازينيكا، فولفو.
الكثير من الفرص التمويلية بانتظارك
تقدم الحكومة السويدية مجموعة من المنح الدراسية للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج دراسية محددة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي السويدية للحصول على الماجستير، وهي مخصصة للطلاب القادمين من بلدان مختلفة من بينها الدول النامية والدول الأقل نماءً.
تقدم الحكومة السويدية مجموعة من المنح الدراسية للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج دراسية محددة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي السويدية للحصول على الماجستير، وهي مخصصة للطلاب القادمين من بلدان مختلفة من بينها الدول النامية والدول الأقل نماءً، وهي منح كاملة تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف الحياة لكنها لا تشمل أفراد العائلة.
2- المنح الدراسية المقدمة من الجامعات السويدية:
تقدم الجامعات السويدية منحًا دراسية مختلفة القيمة للطلاب الدوليين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وتختلف شروط التأهل لهذه المنح ومواعيدها لذا يجب على الطالب زيارة موقع الجامعة التي يريد الانضمام إليها لمعرفة المنح الدراسية المتاحة له، ومن أمثلة هذه الجامعات:
Blenkinge Institute of Technology
University of Borås
Halmstad University
Karlstad University
Karolinska Institutet
Kristianstad University
Linnaeus University
Linköping University
Mälardalen University
Malmö University
Örebro University
Skovde University
Stockholm University
Umea University
Uppsala IPK
Mid Sweden University
Lund University
KTH Royal Institute of Technology
The University of Gothenburg
Chalmers University of Technology
3- منح دراسية متنوعة:
منح البنك الدولي: المنح مقدمة لطلاب الدول النامية الذي يريدون الحصول على درجة الدكتوراه من إحدى جامعات السويد.
منح منظمة GSEP : تخصص هذه المنح للطلاب من بلدان مختلفة من بينها الدول النامية والدول الأقل نماءً.
منح مؤسساتية مخصصة للإناث.
منح مؤسساتية مخصصة لذوي الإعاقة.
اجراءات الإقامة في السويد
إذا كان الطالب من الطلبة الذين يتعين عليهم دفع رسوم دراسية فيجب أن يقوم بدفع جزء منها قبل التقدم بطلب الحصول على تصريح الإقامة، وهناك رسوم مفروضة أيضًا على الطلب، كما يختلف الوقت اللازم لإصدار التصريح بحسب حالة الطلب، ويمكنك زيارة موقع دائرة الهجرة السويدية لمعرفة كيفية التقدم للحصول على تصريح الإقامة.
لا قيود على العمل
يمكن للطلبة العمل في السويد خلال فترة دراستهم دون أي قيود على عدد ساعات العمل أو نوع الوظائف التي يمكن أن يحصلوا عليها، لكن العمل خلال الدراسة يتطلب من الطلاب تنظيم أوقاتهم بحيث لا يؤثر ذلك على دراستهم، كما يُسمح لهم بتمديد تصريح إقامتهم بعد انتهاء الدراسة لمدة 6 شهور في حال رغبوا في البحث عن وظيفة، وبعد حصولهم عليه يمكنهم التقدم للحصول على تصريح للعمل في السويد دون مغادرتهم البلاد
تتميز السويد بانتشار الانجليزية وبإتقان سكانها لهذه اللغة واستخدامها حتى في الشركات الكبرى، لكن تعلم السويدية يزيد فرص التوظيف المتاحة للطلبة، فحتى في الوظائف التي تتطلب إتقان الانجليزية، ستزيد احتمالية فوز الشخص بالوظيفة إذا أتقن السويدية أيضًا.
تقدم اتحادات الطلاب ومكاتب التوظيف الجامعية المساعدة للطلبة حول كيفية الحصول على وظيفة، ويُعتبر انضمام الطالب لأحد الاتحادات المهنية من أفضل الطرق للحصول على عروض متميزة، ومن أمثلة هذه الاتحادات: الاتحاد السويدي للنقابات المهنية SACO، الاتحاد السويدي للموظفين المهنيين TCO، اتحاد نقابات العمال السويدي LO،
يمكن البحث عن الفرص الوظيفية على مواقع مثل:
careerbuilder.se
jobb.blocket.se
jobbsafari.se
metrojobb.se
monster.se
stepstone.se
LinkedIn’s job search portal
Thelocal.se/jobs
neuvoo – global job source
Academic Work
Adecco
Incluso
Manpower
Proffice
TNG
StudentConsulting
تتيح فرص التدريب المتوفرة حصول الطلبة على تدريب مدفوع في كثير من الشركات، وهناك مجموعة من المنظمات التي تساعد الطلبة للحصول على هذه الفرص، ومن أمثلتها:
AIESEC
IAESTE (للتدريب في تخصصات الهندسة والعلوم الطبيعية والمجالات التقنية الأخرى).
European Law Students Association, ELSA (مخصصة لطلاب القانون والمحاميين الشباب).
IFMSA, the International Federation of Medical Students Associations (مخصصة لطلاب الطب).
أما بالنسبة لطلبة الدكتوراه فيمكنهم البحث عن الوظائف الأكاديمية على المواقع التالية:
University Positions
Academic Positions
EURAXESS job vacancies
يمكن أيضًا للطلبة اللاجئين في السويد العمل في الشركات السويدية، وقد يحصل الطالب على هذه الفرصة عبر مبادرات مميزة كمبادرة Welcome Talent التي يقدمها موقع لينكدن لللاجئين والطلاب الحاصلين على تصريح الإقامة، ويمكن البحث على الوظائف المنشورة عبر الهاشتاج welcometalent#.
دليل مقدم من المجلس السويدي للتعليم العالي لطلاب الدكتوراه.
موقع سياحي عن السويد.
للبحث عن كل ما يخص الجامعات السويدية: Antagning.se/ Universityadmissions.se
مواقع تقدم المعلومات التي تهم طلاب الدكتوراه والباحثين:
Handbook for Doctoralstudies
Formas
CORDIS
Swedish Council for Working Life and Social Research
Swedish Research Council
Handbook for International Researchers
Vinnova – Swedish Agency for Innovation Systems
EURAXESS information
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