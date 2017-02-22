الدراسة في السويد.. تفاصيل شاملة

Universityadmissions.se، تختلف الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي السويدية بحسب البرنامج الدراسي، لكنها بشكل عام تتراوح بين 14,366-8,209 يورو للسنة الأكاديمية، ويمكن معرفة رسوم البرنامج الدراسي عند اختياره من التفاصيل التي يقدمها موقعوينصح الطلبة الراغبين في الدراسة في السويد بتوفير مبلغ 970-860 يورو لتغطية تكاليف المعيشة، ويقل هذا المبلغ في المدن المتوسطة والصغيرة.

أما بالنسبة لمكان الإقامة فالجامعات السويدية قد تقدم هذه الخدمة لطلابها، أو على الأقل تمدهم بالمعلومات اللازمة حول كيفية إيجاد مكان للسكن، ويكون الأمر سهلًا إذا كان الطالب سيسكن في مدن صغيرة أو متوسطة الحجم، لكنه سيكون صعبًا في المدن الكبرى مثل: أوبسالا، لوند، غوتنبرغ، ستوكهولم، تتوفر مساكن الطلبة، وشقق الطلبة، وتختلف نوعية المرافق المشتركة من مكان لآخر ولا تُدار هذه الأماكن بواسطة الجامعات بل بواسطة شركات ومنظمات محلية، كما توجد أيضًا الشقق المخصصة لشخص واحد، والشقق الخاصة في حال لم يرغب الطالب في الخيارات الأخرى، لكنها تكون أكثر كلفة، وسيساعده مكتب الإسكان في جامعته عبر تقديم النصائح التي تمكنه من إيجاد المكان المناسب. توجد بعض المواقع التي يمكن أن يستخدمها الطالب للبحث عن مكان السكن مثل:

Blocket

Sokstudentbostad.se

Housinganywhere.com

Jagvillhabostad.nu

Easyrental.io

Studentboet.se

تختلف إيجارات أماكن الإقامة المتاحة للطلبة بحسب المدينة وسعة المكان ونوعه، وتكون بمعدل 480-320 يورو شهريًّا (بحسب تقديرات جامعة لوند)، ففي مساكن الطلبة يصل الإيجار إلى 479 يورو شهريًّا، وإذا كان الطالب يريد الإقامة مع عائلته فهو بحاجة لتوفير إيجار قيمته 604 يورو شهريًّا، أما إذا أقام بمفرده فسيكون إيجار المكان 508 يورو شهريًّا.

تتنوع وسائل المواصلات المتاحة في السويد، فيمكنك استخدام الدراجة، أو استخدام وسائل النقل العامة (المترو، الباص، القطار، سيارات الأجرة) والتي قد تصل تكلفتها إلى 85 يورو شهريًّا، كما يحصل الطلبة تحت سن 26 على خصومات تقدمها أكبر شركات المواصلات في السويد. قد تصل تكلفة الطعام شهريًّا إلى 215 يورو، ويعتمد ذلك على الطالب، ويمكنه الاستفادة من الخصومات والعروض المتوفرة في الأسواق الكبرى مثل: Lidlأو Willy’s، أو أسواق ضواحي المدينة.

الدراسة الأكاديمية

تنقسم السنة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي السويدية إلى فصلين دراسيين، الأول هو فصل الخريف الذي يبدأ في نهاية أغسطس ويستمر حتى منتصف يناير، والثاني هو فصل الربيع ويبدأ من منتصف يناير وحتى بداية يونيو.

بالنسبة للتقدم للجامعات السويدية فعلى الطلاب استخدام موقع Universityadmissions.se لمعرفة كل التفاصيل اللازمة حول متطلبات القبول العامة والخاصة للبكالوريوس والماجستير، وعملية التقديم، ومواعيد انتهاء التسجيل والوثائق اللازمة، أما فيما يخص دراسة الدكتوراه فالجامعات السويدية تقدم برامج الدكتوراه البحثية فقط، وعلى الطلاب مراجعة موقع الجامعة التي يريدون الالتحاق بها لمعرفة تفاصيل البرامج المتوفرة لهم، هذه عناوين الجامعات السويدية وطرق الاتصال معها.

تقدم المؤسسات التعليمية في السويد برامجًا دراسية للطلاب من مختلف الدرجات الأكاديمية، كما أن هناك المئات من البرامج التي تدرس باللغة الانجليزية، تستطيع البحث عن برنامجك الدراسي والجامعة التي تود الدراسة فيها عبر استخدام منصة StudyinSweden كإحدى قواعد البيانات المخصصة لذلك، وستتمكن أيضًا من معرفة شروط التقدم لهذا البرنامج ومتطلباته. أما إذا رغبت في الدراسة باللغة السويدية فيمكنك استخدام منصة antagning للبحث عن البرنامج المناسب، ويمكنك أيضًا البحث عبر موقع Universityadmissions.se، أو البحث مباشرة على موقع الجامعة التي اخترتها من هذه القائمة:

Blekinge Institute of Technology

Chalmers University of Technology

Dalarna University

Ersta Sköndal University College

GIH – the Swedish School of Sport and Health Sciences

Halmstad University

Jönköping University

KMH – Royal College of Music in Stockholm

KTH Royal Institute of Technology

Karlstad University

Karolinska Institutet

Konstfack

Kristianstad University

Linköping University

Linnaeus University

Luleå University of Technology

Lund University

Malmö University

Mid Sweden University

Mälardalen University

Royal Institute of Art

SLU – Swedish University of Agricultural Sciences

SMI – University College of Music Education in Stockholm

Sophiahemmet University College

Stockholm School of Economics

Stockholm School of Theology

Stockholm University

Stockholm University of the Arts

Södertörn University

Umeå University

University West

University of Borås

University of Gothenburg

University of Gävle

University of Skövde

Uppsala University

Örebro University

التعليم الجامعي

تصنيف QS للجامعات لسنة 2016، تتميز الجامعات السويدية بأنها من ضمن أفضل الجامعات العالم حسبوهي على النحو التالي:

1- جامعة لوند:

أفضل جامعات السويد، تأسست سنة 1666، وتضم 41,000 طالب، ستحتفل الجامعة لمدة سنة كاملة ابتداء من 28 ديسمبر 2016، وحتى 28 يناير 2018 بمرور 350 عام على تأسيسها، وستسمى هذه السنة باسم سنة اليوبيل، وستقدم الجامعة خلالها مجموعة من الفعاليات كالاحتفالات والمعارض والأنشطة الثقافية، وأهم هذه الفعاليات إعلان الجامعة عن مسابقة منح دراسية مقدمة للطلاب الدوليين من خارج دول الاتحاد الأوروبي (الذين لا يحصلون على إعفاء من الرسوم الدراسية)، فازت هذه الجامعة بالمرتبة 73 بين أفضل الجامعات في العالم، كما حصلت على المركز 16 عالميًّا في تخصص الجغرافيا، وعلى المركز 86 عالميًّا في تخصص الطب وعلوم الحياة.

2- المعهد الملكي للتكنولوجيا:

ثاني أفضل المؤسسات التعليمية في السويد، تأسس سنة 1827، ويضم أكثر من 14,000 طالب، كما يعد أحد جامعات الهندسية والتكنولوجية الرائدة في أوروبا، وحصل على المركز 97 بين أفضل الجامعات في العالم، كما حصل على المركز 17 عالميًّا في تخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية، والمركز 36 عالميًّا في تخصص الهندسة والتكنولوجيا.

3- جامعة أوبسالا:

أقدم جامعة اسكندنافية يزيد عمرها على 540 سنة، وتضم أكثر من 24,000 طالب، حظيت بالمرتبة 98 بين أفضل جامعات العالم، وبالمرتبة 18 عالميًّا في تخصص الصيدلة وعلوم الدواء، وبالمرتبة 56 عالميًّا في تخصص الطب وعلوم الحياة.

4- جامعة شالمر للتكنولوجيا:

إحدى أفضل الجامعات البحثية في السويد، فازت بالمركز 139 في تصنيف أفضل الجامعات حول العالم، وبالمركز 100-51 عالميًّا في تخصص الهندسة الالكترونية والكهربائية، وبالمركز 84 عالميًّا في تخصص الهندسة والتكنولوجيا، تأسست سنة 1829 كمدرسة صناعية للأطفال الفقراء، وتضم أكثر من 10,000 طالب من 70 جنسية مختلفة، كما أنها تقدم 40 برنامج دراسي للماجستير يدرس باللغة الانجليزية، كما تقيم الجامعة شراكات استراتيجية مع مجموعة من أكثر الشركات التكنولوجية تطورًا مثل: إريكسون، استرازينيكا، فولفو.

الكثير من الفرص التمويلية بانتظارك

تقدم الحكومة السويدية مجموعة من المنح الدراسية للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج دراسية محددة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي السويدية للحصول على الماجستير، وهي مخصصة للطلاب القادمين من بلدان مختلفة من بينها الدول النامية والدول الأقل نماءً.