النظام يرفع رسوم الحصول على بطاقةٍ شخصيةٍ جديدةٍ 20 ضعفاً

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي برفع رسم الحصول على البطاقات الشخصية (الهوية) الجديدة منها أو بدل ضائع أو التالفة.

وأفاد موقع “الاقتصادي” بأن القرار صارد عن مجلس الوزراء، وبناءً عليه رفعت الحكومة رسم تنظيم البطاقة الشخصية إلى 1000 ليرة بدلاً من 50 ليرة، كما رفعت الغرامة المترتبة على الضائعة أو التالفة منها إلى 5000 ليرة بعد ما كانت 200 ليرة.

ويُغرم المواطن الذي تأخر عن رفع طلب البطاقة الضائعة أو التالفة ثلاثين يوماً، بـ 10 آلاف ليرة، مع ازدياد قيمة الغرامة عند تكرار الأمر مجدداً.

ويذكر أن “بشار الأسد” أصدر في 12 شباط/فبراير الجاري مرسوماً يقضي بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 الخاص بالأحوال المدنية، وحسب المرسوم، يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، مع غرامة 20 ألف ليرة، من استخدم هويته بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

ونصت المادة (75) من المرسوم على أن تستوفى غرامة مقدارها 5000 ليرة سورية ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوماً من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها، كما يغرّم بذات المبلغ ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك، ويسوفى كذلك 5000 ليرة ممن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.