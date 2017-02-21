6 أطفالٍ ضحايا استهداف وحدات الحماية قرية (كلجبرين) شمال حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى ستة أطفال في حصيلة أولية، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء (21 شباط/فبراير)، جراء قصف بقذائف الهاون، من قبل وحدات الحماية الكردية، استهدف قرية كلجبرين في ريف حلب الشمالي.

وأفادت قناة “حلب اليوم”، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن وحدات الحماية الكردية المتمركزة في قرية الشيخ عيسى بريف حلب، استهدفت قرية كلجبرين بقذائف الهاون، ما أدى إلى مقتل ستة أطفال في حصيلة أولية، وإصابة 3 نساء بجروح.

ويشار إلى أن معارك عنيفة دارت أمس بين الثوار ووحدات الحماية الكردية على جبهة قرية معرين شمال مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي في محاولة من الأخيرة التقدم في المنطقة.

واستعاد الثوار جميع النقاط التي تقدمت إليها وحدات الحماية في قرية معرين، بعد معارك بين الطرفين. في حين شهدت مخيمات القرية ومحيط بدلة سجّو قرب مدينة اعزاز أمس، حركة نزوح جماعية للنازحين، إثر المعارك التي دارت بين الثوار ووحدات الحماية في المنطقة.