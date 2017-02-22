(الاتحاد الديمقراطي) يعتقل عضواً في (الوطني الكردي) لامتناعه عن دفع التبرعات

رزان العمر: كلنا شركاء

اعتقل مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، يوم الأحد الماضي، “حنيف بريمو” العضو في المجلس الوطني الكردي، في منطقة عفرين بريف حلب، لامتناعه عن دفع التبرعات للحزب المذكور.

وأفاد بيان للمجلس المحلي في عفرين، والتابع للمجلس الوطني الكردي، بأن القوى العسكرية والأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين، اعتقلت “حنيف بريمو” يوم الأحد الماضي، نتيجة امتناعه عن دفع التبرع للجان حزب الاتحاد الديمقراطي.

كما اعتقل مسلحو (الاتحاد الديمقراطي) في ناحية بلبل مساء يوم السبت الماضي، “نشأت محمد خليل” العضو في الحزب الديمقراطي الكُردستاني – سوريا، من منزله الكائن في قرية حسن ديرا.

واعتبر المجلس المحلي في عفرين في بيانه، هذه التصرفات تتنافى مع أبسط القوانين والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وهي تعبر عن الطبيعة الاستبدادية للسلطة المفروضة على رقاب الشعب الكردي، بحسب البيان.

ودعا (المجلس) مسلحي (الاتحاد الديمقراطي) للإفراج الفوري عن كل من (حنيف بريمو، ونشأت محمد خليل)، وعن باقي المحتجزين لديهم (أحمد سيدو – إدريس علو …)، وطالبهم بالكف عن مثل هذه الممارسات “اللامسؤولة”، والتخلي عن هذا “النهج الاستبدادي المأزوم”، لصالح نهج ديمقراطي مسؤول وعقلاني، يحترم كرامة الإنسان وحرياته الفردية والجماعية.